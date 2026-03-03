Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Migración en IbizaPelea en centro de menoresFenómenos astronómicos en IbizaCadáver Formentera
instagramlinkedin

Los influencers más destacados del mundo gaming, de la música y de los esports se dan cita en Oviedo: consigue aquí las entradas para asistir al evento

La primera edición del Festival de cultura fan y creación digital nace de la experiencia de los propios creadores y tiene como objetivo principal acercar a sus comunidades al encuentro presencial

Gaming, cultura geek y pop, divulgación, cómic, música, arte y gastronomía se darán cita del 20 al 22 de marzo de 2026 en el Palacio de Congresos Ciudad de Oviedo en una propuesta inédita en España; una experiencia que se mantendrá durante todo el año de forma digital

The Corvus Clan, Daniel Fez, Doctor Fisión, Nexxuz, Cenando con Pablo, Stripmarvel o la exposición de Kryptonia Collectibles estarán para sus fans en el evento

Cartel de FanMedia Con

Cartel de FanMedia Con

L. L.

El Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo acogerá del 20 al 22 de marzo de 2026 la primera edición de FanMedia Con, la primera edición del Festival de Cultura Fan y Creación que propone un diálogo entre entretenimiento digital, cultura contemporánea y experiencia presencial. Concebido desde la perspectiva de los propios creadores de contenido y pensado para responder a las dinámicas reales de sus comunidades, FanMedia Con nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro transversal para públicos muy diversos que hasta ahora se relacionaban principalmente a través de la red.

Compra aquí tus entradas

Seguidores del gaming y los eSports, amantes de la cultura geek, pop y audiovisual, público interesado en la divulgación y la creación digital, el cómic, la música o la ciencia, y también quienes entienden la gastronomía como una forma más de cultura y experiencia compartida encontrarán en FanMedia Con un espacio común. Durante tres días, Oviedo se convertirá en punto de encuentro para miles de personas interesadas en las nuevas formas de creación y consumo cultural.

Lejos del formato de feria tradicional, el festival plantea una programación pensada para vivirse de principio a fin, combinando contenidos en directo, encuentros con creadores, talleres, exposiciones, espectáculos y actividades participativas. La propuesta busca trasladar comunidades nacidas en internet del ámbito digital al espacio físico, favoreciendo experiencias compartidas y una relación más directa entre disciplinas, públicos y formatos: de la pantalla a la realidad.

Uno de los pilares del evento será precisamente el encuentro presencial entre creadores de contenido y sus comunidades. FanMedia Con está concebido como un espacio donde los seguidores podrán conocer en persona a los creadores que forman parte de su día a día digital, compartir experiencias, asistir a grabaciones en directo, participar en actividades conjuntas y establecer una relación más cercana y tangible, más allá de la pantalla.

Cartel

Cartel / Cedida a LNE

Otro de los grandes ejes de la experiencia será el diálogo entre el mundo digital y el espacio físico, a partir de una concepción híbrida del ocio y la cultura contemporánea. Charlas, podcasts en vivo, competiciones de videojuegos, experiencias de realidad virtual, exhibiciones artísticas, encuentros con creadores de contenido o actividades gastronómicas tematizadas convivirán en una programación diseñada para activar la participación del público.

Dentro de esta programación, la cultura geek y el juego analógico ocuparán un espacio destacado, con áreas dedicadas a juegos de rol, juegos de mesa, juegos de cartas coleccionables —como Magic: The Gathering— y otras formas de ocio que fomentan la creatividad, la estrategia y la interacción social. Partidas abiertas, demostraciones y actividades participativas permitirán que públicos de todas las edades se acerquen a estas disciplinas. La experiencia contará también con la presencia de artesanos y creadores seleccionados vinculados a la cultura geek y pop, que aportarán una dimensión creativa y artesanal a través de ilustración, fantasía, ciencia ficción y piezas de coleccionismo.

The Corvus Clan, anfitrión de lujo

The Corvus Clan es el motor conceptual y empresarial del evento. Con más de una década de trayectoria y más de ocho millones de seguidores en plataformas como YouTube, Instagram, X y Twitch, es una de las figuras más reconocibles del ecosistema gaming y de la creación de contenido en español. The Corvus Clan consolida el espíritu de la experiencia: cercano a la comunidad, intergeneracional y atento a las nuevas formas de narrar y consumir cultura. Además, el certamen contará con un maestro de ceremonias de excepción, Daniel Fez, con tres millones de seguidores en TikTok y más de un millón en Instagram.

Junto a ellos, FanMedia Con contará con la presencia de más de 50 creadores de contenido y divulgadores de primer nivel, referentes en ámbitos como los videojuegos, la ciencia, la inteligencia artificial, el cine, el cómic, la gastronomía o la cultura audiovisual. Entre los nombres ya confirmados figuran Doctor Fisión, divulgador científico con una amplia comunidad en redes; Nexxuz, una de las voces más reconocidas del análisis cultural y el entretenimiento digital; Cenando con Pablo, uno de los proyectos gastronómicos más seguidos del panorama digital; Tomás Castellanos, inventor y divulgador tecnológico conocido por sus apariciones en el programa de televisión El Hormiguero; o StripMarvel, referencia imprescindible en el análisis de cine y cómic. A ellos se suma Kryptonia Collectibles, proyecto expositivo de alto nivel que llega a FanMedia Con tras su reciente presentación en la San Diego Comic-Con de Málag. A todos ellos se irán sumando nuevos talentos y referentes del ecosistema creativo en las próximas semanas.

La programación de FanMedia Con incluirá, entre otros contenidos, un área dedicada al gaming y los eSports —con torneos, juego libre y experiencias inmersivas—, espacios para juegos de mesa, más de un centenar de horas de charlas y conferencias sobre cine, videojuegos, tecnología, divulgación científica, literatura o creación digital, espacios para el cómic, la ilustración, el arte y la artesanía, concursos y exhibiciones de cosplay y K-pop, así como una agenda de espectáculos y música en directo.

La gastronomía tendrá también un papel protagonista, con talleres y cenas temáticas que combinarán tradición asturiana e internacional —del cachopo y la sidra a la cocina japonesa y coreana— con algunos de los universos más populares de la cultura pop, como Juego de Tronos, Star Wars o Harry Potter. Estas propuestas contarán con la participación de chefs reconocidos con Estrellas Michelin y Soles Repsol, integrados junto a creadores gastronómicos en una programación pensada para ampliar el perfil de público y activar todos los sentidos como parte de la experiencia cultural de la experiencia.

Un escenario de película

FanMedia Con se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo, un espacio emblemático diseñado por Santiago Calatrava, con 15.640 m², un vestíbulo de 2.750 m², con capacidad para acoger a miles de asistentes y dotado de uno de los auditorios más singulares del país, con más de 2.000 butacas y escenario de donde se rodaron secuencias de la película Los 4 fantásticos. La elección de Oviedo como sede subraya la voluntad de los organizadores de descentralizar este tipo de grandes experiencias y situar al norte de la península en el mapa de las nuevas citas culturales vinculadas al entretenimiento y la creación digital.

Más allá de las fechas de la experiencia presencial, FanMedia Con se articula también a través de FanMedia, una plataforma digital permanente que estará disponible antes y después de la celebración presencial. Pensada como un espacio centrado en los usuarios, FanMedia mantiene viva la experiencia con contenidos exclusivos, actividades y acciones participativas, conectando a creadores, público y marcas. Su formato incorpora dinámicas de gamificación que permiten a los usuarios obtener recompensas por interactuar y disfrutar del contenido de sus creadores favoritos, ampliando y prolongando el impacto de la experiencia en el tiempo.

Noticias relacionadas y más

El evento está organizado por TheCorvusClan S.L.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
  2. La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
  3. Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
  4. Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
  5. Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza
  6. Absuelta una mujer que difundió en Instagram el trabajo como ‘escort’ de una conocida en Ibiza
  7. Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026
  8. Llega a Ibiza la borrasca 'Regina': lluvia con barro y viento esta semana

Nueva York se rinde a las iglesias de Ibiza y Formentera en plena tormenta de nieve

Nueva York se rinde a las iglesias de Ibiza y Formentera en plena tormenta de nieve

Los dos bebés ingresados en el hospital de Ibiza tras llegar en patera evolucionan favorablemente

Los dos bebés ingresados en el hospital de Ibiza tras llegar en patera evolucionan favorablemente

Pedro Matutes, portavoz de Estaciones de Servicio en Ibiza: "La guerra en Oriente Medio dispara el carburante y las subidas rondan ya el 8%"

Pedro Matutes, portavoz de Estaciones de Servicio en Ibiza: "La guerra en Oriente Medio dispara el carburante y las subidas rondan ya el 8%"

Un vecino de Ibiza atrapado en Abu Dabi ya vuela hacia Madrid y apunta contra la Embajada de España en Emiratos: "Parecía que les daba igual"

Un vecino de Ibiza atrapado en Abu Dabi ya vuela hacia Madrid y apunta contra la Embajada de España en Emiratos: "Parecía que les daba igual"

Mercadona dona 417 toneladas de alimentos, casi 7.000 carros de la compra, a entidades sociales de Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca

Mercadona dona 417 toneladas de alimentos, casi 7.000 carros de la compra, a entidades sociales de Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca

Resolver misterios en Ibiza: Sant Josep abre inscripciones para el 'Sant Josep Express', una yincana intergeneracional con premio de 1.000 euros

Resolver misterios en Ibiza: Sant Josep abre inscripciones para el 'Sant Josep Express', una yincana intergeneracional con premio de 1.000 euros

La Font de Balàfia, en Ibiza, presume de empedrado

La Font de Balàfia, en Ibiza, presume de empedrado

El festival Contrast Ibiza 2026 reúne a un ex Guns N’Roses y al fotógrafo de John Lennon

El festival Contrast Ibiza 2026 reúne a un ex Guns N’Roses y al fotógrafo de John Lennon
Tracking Pixel Contents