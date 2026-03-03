Programas
Ibiza presenta un programa de treinta planes con música, teatro y rutas por Dalt Vila para todo el año
La iniciativa tiene como objetivo promocionar el patrimonio histórico con actividades culturales
El Ayuntamiento de Ibiza ha puesto en marcha un nuevo plan para dar vida a Dalt Vila y su entorno durante todo el año. La iniciativa incluye cerca de treinta actividades culturales, entre visitas teatralizadas, rutas guiadas, lecturas dramatizadas, teatro en la calle y conciertos en distintos espacios del casco histórico.
Según ha explicado la concejala de Cultura y Patrimonio, Carmen Domínguez, el objetivo del plan es "cuidar los barrios históricos, poner en valor el patrimonio de la ciudad y devolver protagonismo a estas zonas para que vecinos y visitantes las disfruten".
Visitas teatralizadas
El programa contempla visitas teatralizadas con doble pase en varias fechas del año, en sesiones alternas en catalán y castellano. Estas actividades permitirán acercarse a la historia de la ciudad a través de representaciones en el propio recinto amurallado.
Rutas patrimoniales
Las rutas guiadas permitirán conocer la historia y la arquitectura de la ciudad a través de recorridos temáticos. Entre ellas se incluyen itinerarios como 'La ciudad hacia el mar', 'Las calles de Dalt Vila', 'Ibiza Medieval', 'Los orígenes de Dalt Vila', 'Los edificios emblemáticos' e 'Ibiza Patrimonio Mundial'. Las salidas se programan desde marzo hasta diciembre de 2026 y partirán de diferentes puntos del casco histórico.
Lecturas dramatizadas
El plan incorpora también lecturas dramatizadas en las que actores darán voz a personajes históricos de Ibiza. Estas actividades se desarrollarán en el espacio cultural Es Polvorí en varias fechas organizadas durante el año.
Teatro en la calle
Este plan ofrecerá escenas breves teatralizadas a pie de calle en distintos puntos del recinto amurallado entre septiembre y diciembre. El público podrá seguir los recorridos o disfrutar de las actuaciones de manera espontánea.
Música y patrimonio
La música tendrá un papel destacado en la programación. Durante el verano se celebrarán conciertos en el baluard de Sant Pere con el ciclo 'Nits al baluard' y en el Claustro del Ayuntamiento con 'Lluna d’Estiu'. Además, se realizarán conciertos a la luz de las velas en el baluard de Santa Llúcia, el ciclo 'Ibiza Concerts' a finales de agosto y el Festival Internacional Eivissa Jazz en septiembre.
Domínguez ha recordado que este plan forma parte de un esfuerzo más amplio del Ayuntamiento por mejorar y mantener el patrimonio histórico. "Desde el inicio del mandato, se han invertido más de cinco millones de euros en obras en plazas, calles y accesos al casco histórico, además de recuperar espacios culturales como Es Polvorí y preparar la futura apertura de Sa Peixateria como centro polivalente" ha destacado.
Con este plan, el Ayuntamiento de Ibiza busca ofrecer a la ciudadanía y a los visitantes una programación cultural constante y acercar la historia y el patrimonio de la ciudad de forma accesible y participativa.
