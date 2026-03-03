Así es el Hotel Ibiza Corso que ha comprado un fondo de inversión y que albergará Lío Ibiza
Tras la adquisición por Blasson Property Investments, el hotel iniciará una nueva etapa gestionada por Arabella Hospitality
El Ibiza Corso Hotel & Spa inicia una nueva etapa tras la firma de un contrato de gestión entre Arabella Hospitality y Marriott International. El establecimiento reabrirá en la primavera de 2027 bajo la marca Autograph Collection, después de una reforma integral presupuestada en 40 millones de euros.
El hotel, de 175 habitaciones, ha sido adquirido por Blasson Property Investments, como ya adelantó Diario de Ibiza, mientras que la gestión, dentro de la marca Autograph Collection de Marriott International, correrá a cargo de Arabella Hospitality. La operación supone la incorporación del activo ibicenco a una de las grandes cadenas hoteleras internacionales, en un movimiento que refuerza el posicionamiento de la isla en el segmento del lujo.
Ubicación estratégica en Marina Botafoch
El establecimiento se encuentra junto a la zona portuaria de es Botafoc y el puerto deportivo Botafoc Ibiza, uno de los enclaves más cotizados de la isla, frente al mar y con vistas directas a Dalt Vila, el casco histórico amurallado declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
La zona, junto a Marina Ibiza, concentra parte de la oferta náutica, comercial y de ocio nocturno más exclusiva de Ibiza, con amarres para grandes yates, locales de restauración y firmas internacionales.
El hotel cuenta actualmente con 175 habitaciones, spa y varias áreas de restauración y ocio, entre ellas el restaurante Corso, especializado en cocina mediterránea y con vistas panorámicas al puerto y a la ciudad antigua.
El complejo dispone además de lobby bar y zona de piscina con terraza lounge, espacios que previsiblemente serán rediseñados dentro del plan de renovación para adaptarlos a los estándares de la marca Autograph Collection.
Sede de Lío Ibiza
Como también adelantó en exclusiva Diario de Ibiza, el inmueble albergará también Lío Ibiza, uno de los locales de cena-espectáculo más conocidos de la isla y cuya presencia ha contribuido a consolidar el perfil de ocio nocturno de esta zona de la ciudad, ya que abrió en Marina Ibiza, donde permanecerá al menos este año antes de trasladarse al otro lado de la bahía.
