La historia de dos migrantes andaluces en la Ibiza de los 70

Todos aquellas personas que migraron a Ibiza en pleno boom turístico para labrarse un mejor porvenir pueden sentirse identificadas con la obra ‘Los Clavero’, que se estrena este viernes, 6 de marzo, a las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli, en Cala de Bou. De eso están convencidos los creadores e intérpretes de este texto teatral, Toni Boned y Pablo Pavón, fundador de la compañía Artes Pavón y director del montaje.

Pero además de contar la historia de los que llegaron a la isla para empezar de cero, con la maleta llena de incertidumbres, miedo e ilusiones, esta tragicomedia contiene otros ingredientes que puede que toquen el corazoncito del público. Porque ¿quién no ha perdido a un ser querido? o ¿quién no hace frente a heridas difíciles de restañar que, a veces, solo el humor puede volver más livianas? De eso, de la ausencia; de la memoria; de todo lo que no se dice, pero pesa; y de cómo afrontamos las grandes pérdidas es de lo que habla también ‘Los Clavero’.

Esta fusión de comedia y drama la protagonizan dos hermanos sevillanos que han sufrido la pérdida de sus dos progenitores: de su madre, cuando todavía eran unos niños, y de su padre, enfermo de cáncer, justo cuando arranca la trama. Pablo, el mayor, reside en Sevilla y regenta la librería familiar y Carlos, más joven y también más rebelde, está en Ibiza, donde se fue hace tiempo huyendo de la autoridad y los designios del padre y tratando de buscar una oportunidad en el sector que le gusta, la hostelería. La acción, ambientada entre la capital andaluza y las Pitiusas en los años 70, comienza cuando Pablo comunica a Carlos la muerte del progenitor. Ese dramático episodio les hace replantearse todo a los dos hermanos, que deciden vivir juntos en Ibiza, en concreto en el barrio de la Marina, en época de hippies y de gran florecimiento turístico.

El cartel de la obra. / Artes Pavón

El foco lo ponen sus autores en la relación de los hermanos, que luchan por encontrar su sitio sin olvidar las enseñanzas del padre. «El mensaje que queremos transmitir es que, aunque tomemos un camino distinto al que nos marcaron, la esencia de los valores que nos han inculcado no se pierde, en todo caso evoluciona», explican los autores de ‘Los Clavero’.

Para crear este proyecto teatral, en el que llevan trabajando desde el verano pasado, Boned y Pavón se han inspirado en experiencias personales y también se han documentado hablando con personas que migraron a Ibiza en los años 60 y 70.

La banda sonora

La música tiene también su papel, «interconectando las distintas escenas, en las que hay varios saltos temporales». Hay boleros, lo que escuchaba el padre de Pablo y Carlos; pero también, creando contraste, música disco de los 70.

El equipo humano de este montaje lo completan Claudia Lete, como ayudante técnica, y Saiva Ferrer, como ayudante de dirección. La obra dura algo más de una hora, es en castellano, está recomendada para mayores de catorce años y es gratuita, hasta completar aforo. Pavón recomienda que el público acuda con al menos media hora de antelación al Auditori Caló de s’Oli puesto que las entradas no van numeradas.

El estreno de ‘Los Clavero’ en Cala de Bou se enmarca dentro de la Temporada de Teatre Amateur, impulsada por el departamento de Cultura, Educación y Patrimonio del Consell de Ibiza. Esta iniciativa lo que busca es apoyar y dar visibilidad a los grupos locales, ofreciéndoles un espacio donde presentar sus creaciones artísticas.

El ciclo arrancó el pasado 13 de febrero en Sant Joan con ‘Jutjats de Pau. Judicis pendents’, a cargo de la Associació de Vesins Es Molí, y se cerrará el próximo 20 de marzo en el Auditori Parroquial de Sant Antoni con ‘Llinatge’, de Oasi Teatre, Grup de Teatre de Sant Antoni de Portmany.

Para los que no tengan oportunidad de ver ‘Los Clavero’ este viernes, sus autores están planeando la posibilidad de representarla al menos otra vez este año.