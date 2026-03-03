Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria

Hasta 17 personas llegaron a participar el pasado lunes en una pelea en plena calle y a pleno día en el barrio de ses Figueretes. En el mismo punto en el que se han producido muchas otras denunciadas y grabadas por vecinos: entre las calles de Galicia, Formentera y Periodista Francesc Escanelles.

En esta ocasión, la reyerta tumultuaria implicó a al menos dos grupos de personas, varias al parecer trabajadoras o responsables de alguno de los locales cercanos. Uno de los vecinos que grabó la escena asegura que varios de los implicados no tienen un trabajo conocido y que "se dedican a robar y a vender droga".

En el vídeo enviado a este diario se ve cómo al principio de la pelea, poco más de media docena de personas se lanzan puñetazos y patadas mientras otras asisten a la pelea desde la acera. De repente, en el margen derecho de la imagen aparece un joven con un mandil rojo y un objeto en la mano, que lanza hacia uno de los implicados. Al parecer es una lata, que rebota en el suelo. Luego saca otra y la vuelve a tirar con violencia hacia esa misma persona, que logra esquivarla y agarra a su agresor por la espalda.

En una escena surrealista, aparece entonces un hombre vestido con lo que parece una túnica azul, un abrigo de color marrón y una especie de capucha de color verde, que podría ser de plástico. Intenta poner orden pero se suman nuevos personajes a la pelea. Hasta llegar a 17. En un momento dado, otro de los participantes le lanza una chancla a otro.

El año pasado se produjeron situaciones similares de violencia en esta misma calle o en sus proximidades. Los vecinos aseguran que están hartos de sufrir estas peleas casi a diario y denuncian que han perdido la sensación de seguridad en el barrio.