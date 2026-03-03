Pedro Matutes, portavoz de Estaciones de Servicio en Ibiza: "La guerra en Oriente Medio dispara el carburante y las subidas rondan ya el 8%"

La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán ya tiene reflejo en los surtidores de Ibiza. El cierre del estrecho de Ormuz (por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial) ha tensionado los mercados internacionales y está provocando un importante repunte inmediato en la cotización del crudo que empieza a trasladarse al consumidor final.

"Ya hay subida desde ayer lunes. Todas las compras que se han hecho de productos para poder suministrar este martes vienen con una carga bastante importante en el precio", explica a Diario de Ibiza Pedro Matutes Mestre, portavoz en Ibiza de la Asociación de Estaciones de Servicio de Balears.

El barril se dispara más de un 8%

Las consecuencias del conflicto no se han hecho esperar. El barril de Brent —referencia en Europa— superaba este lunes los 79 dólares tras subir más de un 9%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) rondaba los 72 dólares, con un alza superior al 8%.

"En tema de precios estamos en torno a un 8% de subida que se está aplicando ya", confirma Matutes. Durante el mes de febrero, recuerda, el crudo se había mantenido estable "en torno a los 60 dólares, con pequeñas oscilaciones". El salto se ha producido ahora, "sobre todo provocado por el atasco en el paso de Ormuz. Al estar bloqueados buques que transportan crudo, se ha creado una tensión en los mercados que enseguida se traslada al precio".

Subidas ya visibles en las estaciones

En la isla, algunas estaciones ya han actualizado los precios en sus monolitos de información de las estaciones, donde se refleja la nueva cotización internacional. Otras, sin embargo, intentan amortiguar el impacto. "Estamos intentando sacar a un precio normal las existencias que teníamos compradas a precios anteriores", explica el portavoz de las estaciones de servicios de las islas. No obstante, reconoce que el margen es limitado: "Esto durará poco. Las nuevas compras ya vienen más caras".

A pesar del encarecimiento, no se están registrando comportamientos de acopio por parte de los consumidores ni colas inusuales en las gasolineras. "No estamos notando que la gente esté yendo a repostar más estos días. La situación es normal y estable, aunque los clientes sienten incertidumbre", apunta.

¿Se quedará la isla sin combustible?

Matutes descarta problemas de abastecimiento en la isla. "No hay problemas en suministro, solo que los precios son más altos. Hay existencias y las reservas están bastante controladas". Además, subraya que Ibiza, pese a su condición insular, no es más vulnerable que otros territorios ante este tipo de tensiones internacionales.

La clave, insiste, está en la duración del conflicto: "Todo depende de cuánto dure la intervención militar en Irán. En base al tiempo que dure la tensión, los precios seguirán altos. La previsión es que estemos unas semanas con precios al alza importantes".

Impacto en la inflación y en el sector

El portavoz de la patronal de las gasolineras advierte de que el encarecimiento del crudo no solo afecta al carburante. "Todo esto afecta a la inflación: al gas, a la luz y a medio plazo a muchos más sectores".

Paradójicamente, las estaciones de servicio tampoco salen beneficiadas de esta situación. "Nosotros no vivimos del precio, vivimos de la demanda. Cuando sube el precio, vendes menos y eso afecta a la cuenta de resultados. Para el sector, cuanto más bajo esté el precio, mejor", añade Matutes.

Por ello, Matutes confía en una pronta desescalada del conflicto. "Deseamos que se regularice la situación y que el conflicto termine cuanto antes, porque al final los más afectados son los consumidores".

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que el impacto del reciente encarecimiento del petróleo aún podría tardar unos días en trasladarse plenamente a los surtidores. Según explican, "las últimas subidas de gasolina y gasóleo responden a incrementos previos del Brent y no directamente al actual conflicto en Oriente Medio, cuyo efecto podría demorarse incluso hasta dos semanas".

La organización estima "posibles aumentos de entre 8 y 10 céntimos por litro" y recuerda que "los conductores pueden ahorrar hasta un 19% si comparan precios y eligen las estaciones más económicas mediante su calculadora de gasolineras".