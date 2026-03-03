La Font de Balàfia, en Ibiza, presume de empedrado

Empedrar el entorno de la Font de Balàfia y reparar un trozo de acera de la parte más turística de Portinatx son las actuaciones efectuadas por el Ayuntamiento de Sant Joan dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea–Next Generation EU. Ambas intervenciones están subvencionadas al 100% con estos fondos europeos y se enmarcan en la estrategia municipal de mejora del patrimonio, modernización de espacios públicos y refuerzo de la calidad de la oferta turística del municipio.

Mejora del entorno de la Font de Balàfia

El empedrado de la plaza de la Font de Balàfia tiene una inversión de 47.969 euros. Declarada Bien de Interés Cultural (BIC), esta antigua fuente constituye uno de los enclaves patrimoniales más representativos del municipio. Se trata de un espacio donde tradicionalmente se celebran las populares ballades en pous i fonts, recuperadas por las colles de ball pagès y que se han consolidado como un atractivo cultural y turístico, especialmente con la celebración anual que tiene lugar a finales del mes de agosto. "La actuación ha supuesto la mejora del pavimento del entorno, dignificando este espacio público y reforzando su valor como recurso cultural dentro de la oferta turística del municipio, en el núcleo de Sant Llorenç de Balàfia", apuntan desde el Ayuntamiento.

Rehabilitación de acera en el núcleo turístico de Portinatx

La segunda intervención, la rehabilitación de un tramo deteriorado de acera en el núcleo turístico de Portinatx, tiene una inversión de 48.399 euros. Portinatx es una de las principales zonas turísticas del municipio, con una amplia oferta hotelera y residencial y una elevada afluencia de visitantes durante la temporada turística, como recuerda el Consistorio. "La actuación ha permitido mejorar la seguridad peatonal mediante la renovación del pavimento, así como incorporar canalizaciones tubulares para la recogida del riego del arbolado existente, contribuyendo a una mayor eficiencia y optimización del consumo de agua", añaden desde el equipo de gobierno.