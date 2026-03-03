Patrimonio
La Font de Balàfia, en Ibiza, presume de empedrado
El Ayuntamiento de Sant Joan repara una acera de Portinatx con los fondos Next Generation
Empedrar el entorno de la Font de Balàfia y reparar un trozo de acera de la parte más turística de Portinatx son las actuaciones efectuadas por el Ayuntamiento de Sant Joan dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea–Next Generation EU. Ambas intervenciones están subvencionadas al 100% con estos fondos europeos y se enmarcan en la estrategia municipal de mejora del patrimonio, modernización de espacios públicos y refuerzo de la calidad de la oferta turística del municipio.
Mejora del entorno de la Font de Balàfia
El empedrado de la plaza de la Font de Balàfia tiene una inversión de 47.969 euros. Declarada Bien de Interés Cultural (BIC), esta antigua fuente constituye uno de los enclaves patrimoniales más representativos del municipio. Se trata de un espacio donde tradicionalmente se celebran las populares ballades en pous i fonts, recuperadas por las colles de ball pagès y que se han consolidado como un atractivo cultural y turístico, especialmente con la celebración anual que tiene lugar a finales del mes de agosto. "La actuación ha supuesto la mejora del pavimento del entorno, dignificando este espacio público y reforzando su valor como recurso cultural dentro de la oferta turística del municipio, en el núcleo de Sant Llorenç de Balàfia", apuntan desde el Ayuntamiento.
Rehabilitación de acera en el núcleo turístico de Portinatx
La segunda intervención, la rehabilitación de un tramo deteriorado de acera en el núcleo turístico de Portinatx, tiene una inversión de 48.399 euros. Portinatx es una de las principales zonas turísticas del municipio, con una amplia oferta hotelera y residencial y una elevada afluencia de visitantes durante la temporada turística, como recuerda el Consistorio. "La actuación ha permitido mejorar la seguridad peatonal mediante la renovación del pavimento, así como incorporar canalizaciones tubulares para la recogida del riego del arbolado existente, contribuyendo a una mayor eficiencia y optimización del consumo de agua", añaden desde el equipo de gobierno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza
- Absuelta una mujer que difundió en Instagram el trabajo como ‘escort’ de una conocida en Ibiza
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026
- Llega a Ibiza la borrasca 'Regina': lluvia con barro y viento esta semana