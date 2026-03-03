El festival Contrast Ibiza 2026 reúne a un ex Guns N’Roses y al fotógrafo de John Lennon

El festival Contrast Ibiza celebrará su sexta edición el sábado 9 de mayo en Sa Punta des Molí (Sant Antoni) con una propuesta gratuita y abierta al público que vuelve a unir música y fotografía. El cartel de 2026 reúne nombres internacionales como el guitarrista Gilby Clarke, ligado a la etapa dorada de Guns N’Roses, y el fotógrafo neoyorquino Allan Tannenbaum, que presentará por primera vez en España una exposición individual.

La organización ha anunciado que Clarke ofrecerá en la isla un concierto único en España, acompañado por su banda, con un repertorio que incluirá éxitos de Guns N’Roses y clásicos del rock que han marcado su trayectoria, como The Rolling Stones o The Beatles. El músico participó en la gira mundial de 'Use Your Illusion' y en hitos como el homenaje a Freddie Mercury en Wembley (1992), además de aparecer en proyectos emblemáticos del grupo.

El festival Contrast Ibiza celebrará su sexta edición. / Contrast Ibiza

"Estoy deseando aterrizar en Ibiza, es la primera vez que voy a visitar la isla", señala Clarke, que adelanta que el concierto será "una fiesta dedicada al rock’n’roll".

'Fun City', la Nueva York cultural de los 70 y 80

En paralelo, Allan Tannenbaum presentará en la sala Walter Benjamin de Sa Punta des Molí la exposición 'Fun City', con instantáneas que retratan la música y la vida nocturna del Nueva York de los años '70 y '80. Tannenbaum, nacido en 1945, está considerado uno de los fotógrafos que mejor documentó aquella escena cultural y es además el autor de las últimas fotografías realizadas antes de su muerte a John Lennon, con quien mantuvo una estrecha relación junto a Yoko Ono.

La programación musical se completará con el concierto del cantante y actor Jimmy Barnatán, que actuará acompañado al piano, y con el cierre a cargo de Kathy Valentine, fundadora de The Go Go’s, que ofrecerá un dj set con clásicos del rock. Valentine, miembro del Rock n Roll Hall of Fame, ha avanzado que será “una primera visita perfecta a Ibiza” para sumarse a una “fiesta de baile rock and roll”.

Contrast Ibiza 2026 arrancará el 9 de mayo a partir de las 19.00 horas y la entrada será libre. El festival cuenta con el patrocinio de Turismo de Ibiza, la conselleria de Cultura del Consell d’Eivissa y el Ayuntamiento de Sant Antoni, además de varias empresas colaboradoras.