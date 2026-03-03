Ibiza registra un febrero de 2026 extremadamente cálido, ventoso y con mínimas lluvias

Febrero acostumbra a ser un mes de abrigo, paraguas y noches frescas en Ibiza y Formentera. Pero el de 2026 ha roto el guion. En el conjunto de Baleares, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lo califica como “extremadamente cálido”: la temperatura media fue de 13,2ºC, con una anomalía de +2,9ºC, y se convirtió en el tercer febrero más cálido desde 1961. En ese mapa del calor, Ibiza aparece subrayada: el mes fue “extremadamente cálido en Mallorca e Ibiza”, y en las Pitiusas la temperatura media se situó en 13,7ºC, con una anomalía de +2,7ºC.

El dato es llamativo por sí solo, pero lo es más cuando se baja al detalle. Entre los récords que se batieron en febrero figuran la “media del mes en Mallorca e Ibiza” y la “media de las mínimas en Mallorca, Menorca e Ibiza”. Es decir: no fue solo cuestión de mediodías templados; las noches, en general, se resistieron a comportarse como noches de invierno. El propio informe insiste en ello al señalar “la contribución de las elevadas temperaturas mínimas” en el carácter extremadamente cálido del mes en el archipiélago.

Sant Joan registra un récord de temperaturas

En Ibiza, una de las referencias que ilustra ese febrero atípico es Sant Joan de Labritja, donde se registró un récord de temperatura media mensual con 13,2ºC y una anomalía de 3,1ºC, con serie desde 1993. El mismo municipio vuelve a aparecer cuando se habla de las mínimas: en Sant Joan de Labritja se anotó un récord de temperatura media de las mínimas con 7,5ºC y una anomalía de 3,5 ºC (también con datos desde 1993). Son cifras que ayudan a explicar por qué la sensación general del mes fue la de un invierno desdibujado.

Hubo días en los que el termómetro se fue claramente hacia registros de otra estación. Las máximas más altas del mes superaron los 20ºC en todas las islas y, en Ibiza, el pico se alcanzó con 23,4ºC en Eivissa el día 10. En el lado contrario, la temperatura más baja en Ibiza bajó hasta 1,1ºC en Sant Joan de Labritja el día 21. Y en el capítulo de noches especialmente suaves, destaca el 11 de febrero: ese día se registraron las temperaturas mínimas más altas del mes y, en Ibiza, el valor fue de 18,0ºC en Sant Antoni de Portmany.

Si la parte térmica fue inusual, el agua tampoco siguió el patrón que cabría esperar. Aemet resume febrero como un mes “muy seco” en Baleares: de media se recogieron 10,6 l/m² cuando lo normal son 48,4 l/m², casi un 80% por debajo, y el undécimo febrero más seco desde 1961. Por islas, el mes fue “muy seco en todas”, y las Pitiusas no fueron la excepción.

Un mes de pocas lluvias a pesar de las borrascas

En Ibiza, el promedio de precipitación se quedó en 8,3 l/m², frente a los 44,3 l/m² habituales. La mayor precipitación mensual fue de 10,7 l/m², registrada en la estación de Ibiza. Y, si se mira el máximo diario, el mejor —o el menos malo, según se mire— fue de 4,6 l/m², también en la estación de Eivissa, el día 5. Formentera, por su parte, acumuló aún menos: 6,9 l/m² en todo el mes cuando lo normal es 23,3 l/m², alrededor de un 70% por debajo. Un febrero de cifras escasas, con la lluvia convertida más en visita que en costumbre.

La paradoja es que, pese a ese balance seco, el archipiélago estuvo bajo el influjo de una cadena de temporales: se destaca “la sucesión de borrascas atlánticas de gran impacto” durante los primeros 20 días del mes —“Leonardo, Marta, Nils, Oriana y Pedro”—. En las Pitiusas, el paso de esas borrascas dejó menos litros de los habituales, pero sí empujó con fuerza el viento.

Y ahí llega el tercer gran rasgo de febrero: el aire. El mes fue “muy ventoso en Baleares” y, en Ibiza, directamente “extremadamente ventoso”. El indicador es contundente: en el aeropuerto de Ibiza se registraron 18 días de viento fuerte, cuando lo normal es 7, lo que supuso “récord de la estación, con datos desde 1965”. Además, la racha máxima mensual fue de 105 km/h del oeste en el aeropuerto el día 12, un registro atribuido a la acción de la “borrasca Nils”, y que también se anota como récord de la estación desde 1965.

Con viento fuerte, el mar suele hablar alto. El informe señala que “las condiciones de oleaje más severas” se observaron con la borrasca 'Oriana' el día 15. En ese episodio, la boya de Mahón registró 5,4 metros de altura significativa y una ola máxima de 9,4 metros; y la boya de Dragonera, 4,2 metros de altura significativa con una ola máxima de 6,8 metros. Datos del conjunto balear que ayudan a enmarcar el contexto marítimo de un mes movido.

Así, el febrero de 2026 en Ibiza y Formentera se dibuja con tres pinceladas claras: temperaturas muy por encima de lo habitual (13,7ºC de media en Ibiza y récords asociados a mínimas elevadas), lluvia en mínimos (8,3 l/m² en Ibiza y 6,9 l/m² en Formentera) y un viento protagonista, con 18 días de viento fuerte y una racha de 105 km/h en el aeropuerto ibicenco.