Eclipse lunar y luna de sangre, los dos fenómenos astronómicos que llegan hoy a Ibiza: ¿Se podrá ver?

Ibiza mira hoy al cielo ante la llegada de uno de los grandes espectáculos astronómicos de 2026: un eclipse total de luna que, en su fase máxima, dará lugar a la conocida “luna de sangre”. Sin embargo, la gran pregunta es inevitable: ¿se podrá ver desde la isla?

Un eclipse total teñido de rojo

Este 3 de marzo se produce el primero de los dos eclipses lunares previstos para el año. El fenómeno forma parte de la serie Saros 133, un ciclo que agrupa eclipses similares a lo largo de siglos.

Durante un eclipse total de luna, la Tierra se interpone entre el Sol y su satélite, proyectando su sombra sobre la superficie lunar hasta cubrirla por completo. Lejos de desaparecer, la luna adquiere un color rojo oscuro o cobrizo. El motivo es puramente físico: la atmósfera terrestre filtra la luz solar y desvía hacia el interior del cono de sombra las longitudes de onda más rojizas.

El fenómeno se divide en tres grandes fases: penumbral (entrada en la sombra más tenue), parcial (cuando una parte del disco comienza a oscurecerse) y total (cuando la luna queda completamente sumergida en la umbra terrestre). La totalidad durará unos 58 minutos dentro de un evento que, sumando todas las fases, se prolongará más de cinco horas.

Un espectáculo a medias desde España

A escala mundial, el eclipse será visible principalmente en Oceanía, buena parte de Asia y el continente americano. La fase máxima cae en pleno día para el horario peninsular español, lo que condiciona seriamente su observación desde Ibiza y el resto del país.

Según el Observatorio Astronómico Nacional, la fase penumbral comenzará en torno a las 9.47 horas (hora peninsular española). El problema es que la fase de totalidad se producirá cuando la luna ya se haya puesto bajo el horizonte en España.

Eso significa que en Ibiza solo existirá una pequeña ventana para intentar observar los primeros compases del eclipse, coincidiendo con la madrugada y el amanecer del día 3, y con la luna muy baja sobre el horizonte oeste.

En el mejor de los casos, podría apreciarse un ligero oscurecimiento en el borde del disco lunar antes de que desaparezca tras el horizonte.

¿Qué dice la previsión en Ibiza?

La meteorología será clave para quienes quieran intentarlo desde la isla. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este martes 3 de marzo en Ibiza, el cielo estará cubierto entre las 12 de la noche y las seis de la mañana. La franja que coincide con la posible observación (madrugada y primeras horas del amanecer) estará marcada por cielo cubierto y muy nuboso. Aunque la probabilidad de precipitación es del 0%, la presencia de nubes bajas en el horizonte oeste puede arruinar en segundos la escasa oportunidad de ver el inicio del eclipse.

En resumen: las condiciones no son favorables. La combinación de luna muy baja y nubosidad abundante reduce notablemente las posibilidades de observación directa desde Ibiza.

Luna llena en Virgo y 'Luna de gusano'

La luna llena de marzo se producirá a las 12.38 horas y tendrá lugar bajo el signo de Virgo. Desde el punto de vista astronómico, la coincidencia no es casual: los eclipses de luna solo pueden ocurrir en fase de plenilunio, cuando el Sol y la luna se sitúan en lados opuestos del cielo.

En la tradición anglosajona, esta luna llena recibe el nombre de “Luna de gusano”, en referencia al momento del año en que el suelo comienza a descongelarse y reaparecen los primeros signos de vida. Cuando coincide con un eclipse total, el apelativo de “Luna de sangre” añade un componente simbólico al espectáculo celeste.

Un año marcado por los eclipses

El de marzo no será el único gran evento astronómico del año. En 2026 están previstos dos eclipses de sol —uno en febrero y otro el 12 de agosto— además de un segundo eclipse lunar parcial el 28 de agosto.

La cita de agosto con el Sol será especialmente relevante para España, ya que se tratará del primer eclipse total visible desde la península Ibérica en más de un siglo.

Cómo prepararse (si las nubes lo permiten)

Los eclipses de luna son completamente seguros para la vista y pueden observarse sin filtros especiales. Para maximizar las opciones en Ibiza, los expertos recomiendan buscar puntos elevados y con el horizonte oeste despejado —como playas abiertas o miradores— y alejarse de la contaminación lumínica.

Unos prismáticos o un pequeño telescopio pueden ayudar a apreciar mejor el leve oscurecimiento inicial. Pero en esta ocasión, más que el equipo, el factor decisivo será el cielo.

Y todo apunta a que, al menos en Ibiza, la luna de sangre quedará hoy más en el terreno de la retransmisión en directo que en el de la observación directa.