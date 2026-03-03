Un dj de Ibiza en Abu Dabi: "Los misiles pasaban muy cerca del apartamento donde vivo, explotaban delante de mis narices"

"El edificio en el que vivo tiene una planta 53 y he visto venir los misiles, pasando delante de mis narices", relata un dj de Ibiza desde Abu Dabi, donde se encuentra en estos momentos por trabajo. El estallido del conflicto con Irán le ha pillado de lleno en la zona y estos días ha vivido no pocos momentos "de tensión", como dice él, por no usar la palabra miedo.

"Ahora mismo se respira un poco de tranquilidad y normalidad, estamos esperando un comunicado del Gobierno para contar el plan, pero antes de ayer esto tenía muy mala pinta", comenta el discjockey, que califica lo que ha vivido los últimos días como "de ciencia ficción". Uno de los peores momentos de este fin de semana fue, confiesa, "cuando saltó la alerta por la noche después de la primera ráfaga de bombardeos". "Pasaron muy cerca del apartamento en el que estoy. Al lado. Explotaban en el cielo, delante de mis ojos", continúa el joven, que prefiere permanecer en el anonimato para no alertar de más a sus familiares y gente cercana.

Tras saltar la alerta, todos los residentes en el edificio corrieron a refugiarse: "Fue muy jodido. Familias, niños... Todos corriendo por las escaleras de emergencia escuchando las explosiones en el exterior sin saber si iban a colisionar contra el edificio".

Tras esos momentos complicados, señala que ahora tiene la sensación de que la zona está "recobrando" cierta calma y se está viviendo "una escalada de paz". "Al menos, en Dubái", indica el dj, que explica que el escudo antiaéreo ha protegido más allá del centro de la ciudad. "Ayer por la mañana [por el lunes] fue la última vez que vimos dos misiles explotar aquí", comenta el dj, que recuerda que un amigo, en otro edificio, vio cómo uno de los misiles se dirigía hacia el suyo y le llamó para avisarle. Después, le mandó el vídeo de ese momento: "Se me ponen los pelos de punta cada vez que veo el vídeo".

Dentro de esa "normalidad" a la que se refiere señala que algunos comercios y restaurantes "están empezando a abrir". "A pesar de las circunstancias, estamos a salvo y el pais ofrece una altísima protección en defensa, que nos hace sentir mas seguros ahora que el escudo antiaéreo no permite que los bombardeos se aproximen a la ciudad y no oímos ya más explosiones", indica. Ahora, confiesa, está a la espera de saber "como está el patio" y con la incertidumbre de saber "si Trump va a ir con todo y se va a liar y vamos a tener que salir por patas de aquí con una extradición por la embajada de España". "Espero que las cosas no se tuerzan más", concluye.