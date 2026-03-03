Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La dj de Ibiza B Jones transforma en música los 'Efectos Secundarios' de su tratamiento contra el cáncer

La artista lanza 'Side Effects', una canción nacida durante la quimioterapia que busca dar sentido a la etapa más difícil de su vida

La dj B Jones presenta su nuevo single.

La dj B Jones presenta su nuevo single.

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

La dj y productora B Jones publicará este viernes 6 de marzo 'Side Effects', uno de los lanzamientos más personales de su carrera. El tema verá la luz a través de Arryba Music, el sello de la propia artista, y se presenta como un nuevo capítulo marcado por la emoción y la resiliencia.

La canción la escribió durante el primer ciclo de quimioterapia que está afrontando la artista, después de ser diagnosticada con cáncer linfático. Según explica su entorno, B Jones atraviesa "un momento delicado" y, aun así, sigue creando desde el hospital, con la música como "motor" y "refugio". Además, añaden que, pese a la dureza del proceso, el tratamiento está funcionando y evolucionando de forma positiva.

'Side Effects' pone el foco en el impacto físico y emocional de los efectos secundarios de la medicación, pero lo hace con una intención clara: transformar esa experiencia en un relato de proceso, cambio y recuperación, compartido a través de la música.

Pop-trance eufórico y vocación de 'mainstage'

En lo sonoro, según explican desde el sello de la artista, el single se mueve en un universo pop-trance eufórico, combinando melodías accesibles con la energía propia de los grandes escenarios. Voces etéreas, un desarrollo ascendente y un drop potente completan una producción concebida para sonar en festivales, radios y playlists de alta energía.

El lanzamiento llega después de que B Jones haya consolidado su presencia internacional dentro del trance, con publicaciones en Black Hole Recordings y actuaciones en festivales como Tomorrowland. Ahora, con 'Side Effects', la artista firma una pieza que su equipo define como una declaración artística y vital: un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, la música puede convertirse en luz.

