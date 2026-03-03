Música
El Cor Ciutat d'Eivissa y la coral Ahots Abesbatza presentan un concierto con entrada gratuita en Ibiza
Ibiza y Pamplona "estrechan lazos" en la iglesia de Santo Domingo
El Cor Ciutat d’Eivissa y el conjunto coral Ahots Abesbatza de Pamplona unirán sus voces este sábado 7 de marzo en un concierto extraordinario en la iglesia de Santo Domingo. La cita comenzará a las 19 horas y la entrada será gratuita hasta completar aforo.
El programa elegido para este encuentro es el 'Réquiem for the Living' (Réquiem por los vivos), del compositor estadounidense Dan Forrest, una obra sinfónico-coral estrenada en 2013. Será la primera vez que se interprete ante el público de la isla, con la participación conjunta de ambas formaciones, cuatro solistas vocales y una agrupación instrumental de nueve músicos creada expresamente para la ocasión.
La concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, ha señalado que esta quinta reunión con la directora fundadora, Nekane Piñuela, culmina "un nuevo sueño" tres décadas después del nacimiento del coro. En la misma línea, el director del Cor Ciutat d’Eivissa, Miguel San Miguel, ha destacado que la iniciativa sirve para que Eivissa y Pamplona "estrechen sus lazos" a través de la música.
El 'Réquiem por los vivos' se aparta de la tradición litúrgica habitual para poner el foco en la paz y la misericordia para quienes siguen viviendo, en un recorrido musical de cinco movimientos que transita del dolor al consuelo y concluye en un final luminoso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza
- Absuelta una mujer que difundió en Instagram el trabajo como ‘escort’ de una conocida en Ibiza
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza