El Cor Ciutat d'Eivissa y la coral Ahots Abesbatza presentan un concierto con entrada gratuita en Ibiza

El Cor Ciutat d’Eivissa y el conjunto coral Ahots Abesbatza de Pamplona unirán sus voces este sábado 7 de marzo en un concierto extraordinario en la iglesia de Santo Domingo. La cita comenzará a las 19 horas y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

El programa elegido para este encuentro es el 'Réquiem for the Living' (Réquiem por los vivos), del compositor estadounidense Dan Forrest, una obra sinfónico-coral estrenada en 2013. Será la primera vez que se interprete ante el público de la isla, con la participación conjunta de ambas formaciones, cuatro solistas vocales y una agrupación instrumental de nueve músicos creada expresamente para la ocasión.

El Cor Ciutat d’Eivissa y la coral Ahots Abesbatza estrenan 'Réquiem for the Living'. / Ayuntamiento de Ibiza

La concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, ha señalado que esta quinta reunión con la directora fundadora, Nekane Piñuela, culmina "un nuevo sueño" tres décadas después del nacimiento del coro. En la misma línea, el director del Cor Ciutat d’Eivissa, Miguel San Miguel, ha destacado que la iniciativa sirve para que Eivissa y Pamplona "estrechen sus lazos" a través de la música.

El 'Réquiem por los vivos' se aparta de la tradición litúrgica habitual para poner el foco en la paz y la misericordia para quienes siguen viviendo, en un recorrido musical de cinco movimientos que transita del dolor al consuelo y concluye en un final luminoso.