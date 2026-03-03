El Consell de Ibiza amenaza con multazos de medio millón de euros a cuatro alquileres turísticos ilegales

El Consell de Ibiza ha llevado a cabo esta semana cuatro nuevas inspecciones en viviendas del municipio de Santa Eulària por presunto alquiler turístico ilegal. Según ha informado la institución, los inmuebles ya estaban bajo investigación por posibles ilegalidades.

Desde el Consell han explicado que estas actuaciones forman parte de su plan para frenar la oferta turística que se encuentren fuera de la ley. Un inspector de Turismo participó en las visitas, con el apoyo de agentes de la Policía Local de Santa Eulària.

Durante las inspecciones, los técnicos colocaron avisos en las puertas de acceso de las viviendas como medida cautelar para dejar constancia de la actuación, pero no accedieron al interior de los inmuebles. Tras cada intervención, levantaron un acta y realizaron fotografías como prueba.

Estas cuatro actuaciones se suman a otras cuatro que el Consell de Ibiza realizó la semana pasada en el municipio de Ibiza, dentro de la misma línea de control antes de que empiece la temporada turística.

La administración ha recordado que la normativa autonómica permite aplicar medidas inmediatas para frenar la actividad ilegal y que las infracciones muy graves por alquiler turístico pueden acarrear multas de hasta 500.000 euros. Además, el incumplimiento de las medidas adoptadas puede tener consecuencias penales.

El Consell de Ibiza ha señalado que su objetivo consiste en proteger la convivencia, garantizar la seguridad jurídica y mantener el equilibrio en la isla. También ha reiterado su compromiso con un modelo turístico regulado y sostenible.