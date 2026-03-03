Los dos bebés ingresados en el hospital de Ibiza tras llegar en patera evolucionan favorablemente

Las dos bebés de dos y 18 meses que fueron rescatadas en alta mar el pasado sábado en una patera que se encontraba a la deriva al sur de Ibiza, y que, como adelantó Diario de Ibiza, fueron hospitalizadas en el Hospital Can Misses con un cuadro de deshidratación, evolucionan favorablemente, según ha confirmado este martes la conselleria de Salud del Govern balear.

Las dos bebés están siendo tratadas en la planta de Pediatría y en el mismo hospital se encuentra su madre, que también sufrió deshidratación. Las tres viajaban en una patera de apenas seis metros de eslora con otras dos mujeres y 27 hombres. Todos son de origen subsahariano. Además, otros seis de los pasajeros de la embarcación fueron trasladados al Hospital Can Misses. Según ha podido saber Diario de Ibiza, todos presentaban un cuadro de hipotermia y uno de ellos tiene, además, una herida abierta en una pierna, aunque no ha trascendido si se la hizo en la embarcación o en origen.

A la deriva y sin agua ni comida

A todos los rescató una lancha de Salvamento Marítimo la tarde del pasado sábado pasadas las 17.45 horas. La embarcación, según explicaron fuentes del operativo de rescate y seguridad que se activó el sábado, estaba a la deriva, sin gobierno, no llevaban ni comida ni agua y sumaban al menos siete días de navegación tras zarpar de la costa argelina el 22 de febrero pasado.

La patera en la que navegaban era, al parecer, una de las tres de cuya desaparición fue denunciada unos días antes, según ha podido confirmar la ONG Caminando Fronteras, que informa además a Europa Press de que horas después de ser interceptada por Salvamento Marítimo, los migrantes se pusieron en contacto con sus familiares que se encuentran en sus países de origen.

Una vez en el puerto, todos los migrantes fueron asistidos por Cruz Roja en una carpa instalada por el servicio de emergencias del SAMU 061 entre las 19 y las 23 horas del mismo sábado. Cuando se intercepta una patera en el mar, desde Salvamento Marítimo alertan antes de llegar a puerto de si alguno de los migrantes requerirá de atención médica. En este caso, como los que la necesitaban eran tantos (ocho, incluidas las dos bebés), se decidió instalar la carpa en los muelles del puerto de Ibiza.

Acompañamiento a los familiares

Las familias de los pasajeros de la patera, previamente, habían alertado de la desaparición a los responsables de Caminando Fronteras, quienes les han brindado acompañamiento, añaden desde Europa Press. La información inicial, en base a los testimonios de los familiares de las potenciales víctimas, hablaba de una patera con 30 migrantes a bordo, pero según las fuentes consultadas no contabilizaba a los dos menores.

La entidad humanitaria ha prestado acompañamiento a los familiares a lo largo de la búsqueda y estos, una vez han podido contactar con ellos, lo han puesto en conocimiento de los activistas.

Se da la circunstancia de que la Delegación del Gobierno en Baleares informó el pasado viernes de que la Marina Argelina había interceptado a dos de las pateras que habían sido reportadas como desaparecidas, aunque no ofreció información que permitiera verificar que se trataba de ellas.

Esa misma tarde, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron una embarcación con 22 migrantes a bordo, entre ellos siete mujeres, al sur de Mallorca. Tanto la Delegación del Gobierno como Caminando Fronteras confirmaron entonces que era otra de las pateras desaparecidas.

Por lo tanto, las dos embarcaciones supuestamente localizadas por las autoridades argelinas debían ser las que llevaban a bordo 30 --finalmente 32-- y 29 migrantes a bordo. Siempre según Caminando Fronteras, al menos una de ellas no era una de las desaparecidas, dado que fue localizada en aguas de Ibiza el sábado.

Un nuevo cadáver en Formentera

Por otra parte, un nuevo cadáver apareció la mañana de este lunes en una playa de Formentera. Se trata de un hombre joven de raza negra que llevaba puesto un chaleco salvavidas y se encontraba semidesnudo, por lo que la hipótesis más plausible es que sea un migrante que viajaba en patera.

El cuerpo fue avistado sobre las 10 de la mañana por un matrimonio que paseaba por la zona de es Trucadors, ya pasado ses Illetes, cerca del islote de s’Espalmador. Estas dos personas alertaron a la Guardia Civil, que se acercó hasta el lugar para hacerse cargo de la víctima, recoger las pruebas que puedan ayudar en la investigación y esperar a la llegada del juez de paz.

Se trataba del segundo suceso similar que ocurre en Formentera en dos días seguidos. Un día antes, el domingo 1 de marzo, apareció otro cuerpo en la zona comprendida entre Cala en Baster y es Carnatge, en la costa este de la isla. Como en el caso del anterior, se desconoce la identidad del cuerpo, pero todo parece indicar que se podría tratar de un hombre, de otro migrante que falleció intentando alcanzar la costa pitiusa.

En los últimos días, aprovechando el buen tiempo y tras unas semanas de borrascas encadenadas que impedían hacerse a la mar, han llegado a Ibiza y Formentera numerosos migrantes en pateras.