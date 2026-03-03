8M en Ibiza: la 'Cursa de la Dona', evento destacado de Sant Josep por el Día de la Mujer

El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado la programación con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, con actividades culturales, deportivas y de sensibilización social que se desarrollarán del 6 al 13 de marzo. El objetivo, según el Consistorio, es reivindicar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres a través de propuestas pensadas para públicos diversos y repartidas en distintos espacios del municipio.

El programa arrancará el viernes 6 a las 19 horas con 'Hortipoètiques', un recital multidisciplinar de poesía, música y pintura en el salón de actos del colegio Sant Jordi de ses Salines, centrado en la creatividad y la expresión femeninas.

El domingo 8 de marzo a las 11.30 se celebrará la 'Cursa de la Dona', con salida desde la plaza de Sant Jordi y llegada al parque de la Reina Sofía, en Ibiza. El Ayuntamiento destaca esta cita como un espacio de visibilización y apoyo en torno a la lucha por la igualdad.

Sant Josep presenta el programa de actividades por el Día Internacional de la Mujer. / Ayuntamiento de Sant Josep

La agenda continuará el lunes 9 desde las 12 horas con la lectura del manifiesto institucional en el Ayuntamiento, como gesto de compromiso municipal con los derechos de las mujeres.

El martes 10 habrá dos propuestas culturales: el cuentacuentos familiar 'Sira la bandolera', a partir de las 17.30 horas en la biblioteca de Cala de Bou, y la lectura dramatizada 'Tierra de Bes' desde las 20 horas en la biblioteca de Sant Josep, a cargo de Encarna de las Heras.

El miércoles 11 a las 19 horas, el Centro Cultural Can Jeroni acogerá el monólogo 'El orgasmo es cosa de mujeres… y cuando Dios era mujer', con Laura Mandarina, y el jueves 12 a partir de las 20 horas se proyectará en el mismo espacio el documental ‘Veus pròpies, quan elles parlen’, dirigido por Ferran Gassiot.

La programación culminará el viernes 13 a las 20 horas en el Auditorio Caló de s’Oli con la obra teatral '¡SE ACABÓ!', de Maracaibo Teatro, una propuesta de denuncia y reflexión sobre desigualdades y violencias machistas.

La concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra, ha señalado que con este programa el Ayuntamiento quiere "poner en valor la contribución de las mujeres a nuestra sociedad y reafirmar el compromiso con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres".