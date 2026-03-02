Vivienda
La vivienda se encarece un 9,9% en Baleares y mantiene a Ibiza como el mercado más caro de España: una vivienda tipo ya supera los 425.000 euros
El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares subió un 0,5% en febrero hasta alcanzar los 5.317 euros el metro cuadrado, según el índice Inmobiliario Fotocasa
El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares continúa al alza. En febrero, el valor medio de los inmuebles en venta se situó en 5.317 euros el metro cuadrado, tras registrar un aumento mensual del 0,5% y una subida interanual del 9,9%, según el índice Inmobiliario Fotocasa.
Traducido a una vivienda estándar de 80 metros cuadrados, el precio medio ofertado alcanza ya los 425.378 euros, lo que supone 38.312 euros más que hace un año, cuando la misma referencia se situaba en 387.066 euros.
Desde Fotocasa subrayan que, aunque el incremento interanual balear es inferior al de otras comunidades, el impacto es especialmente notable porque Baleares parte del precio base más alto del país. "Baleares se consolida como el mercado más tensionado y con los precios más elevados de toda España", señala María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, que atribuye la presión a una demanda intensa —local e internacional— frente a una oferta de segunda mano "estructuralmente limitada".
Baleares lidera el ranking nacional de precios
En el ranking de comunidades con el metro cuadrado más caro, Baleares ocupa la primera posición con 5.317 euros/m², seguida de Madrid con 5.217 euros/m², que por primera vez supera la barrera de los 5.000 euros. A continuación se sitúan País Vasco (3.709 euros/m²), Canarias (3.356 euros/m²) y Cataluña (3.313 euros/m²).
Fotocasa destaca que las 17 comunidades autónomas registran incrementos interanuales en febrero. Las mayores subidas se dan en Región de Murcia (24,9%), Asturias (23,1%), Comunitat Valenciana (20,5%) y Andalucía (19,9%), entre otras. Baleares, con su 9,9%, se sitúa en un tramo de crecimiento más moderado, pero conserva el liderazgo en precios.
