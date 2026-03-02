Vicent Marí, contundente: "La limitación de vehículos en Ibiza ha venido para quedarse"

La crisis de la vivienda en Ibiza y la necesidad de vivienda protegida fueron este domingo, Dia de Balears, dos de las cuestiones que remarcó el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, para garantizar la cohesión social en la isla. «Si no se puede acceder a una casa a precios razonables, difícilmente habrá personas que puedan vivir y establecerse en esta tierra», alertó.

Marí subrayó desde Sant Jordi que la isla «no se puede permitir que sus jóvenes, sus familias ni los profesionales que sostienen los servicios públicos tengan que marcharse por no poder acceder a una vivienda digna».

El presidente ofreció su discurso al aire libre y en la plaza del pueblo, donde le acompañó una intérprete en lenguaje de signos. Antes de este, la Colla de Vila ofreció una muestra de baile tradicional que sacó a bailar al propio presidente y al alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, antes de concluir. Roig fue el encargado de dar la bienvenida a más de un centenar de asistentes antes de que hablase Marí. El alcalde indicó que para él era «un orgullo» que en esta ocasión los actos institucionales tuvieran lugar en Sant Jordi: «No siempre se tiene la oportunidad de poder hablar a los pies de la iglesia que nos vio nacer», apuntó.

Una comunidad «fuerte»

En su intervención, Marí defendió la necesidad de impulsar la construcción de vivienda destinada a quienes ya residen en Ibiza, reforzar las inspecciones contra el alquiler turístico ilegal y habilitar equipamientos residenciales adecuados para trabajadores de temporada. «Sin vivienda no puede haber cohesión social, y sin cohesión social no hay comunidad fuerte», remarcó.

«Somos una isla turística, consciente de los desafíos a los que se enfrenta nuestra principal industria económica», indicó, antes de mencionar la movilidad como uno de los «retos» que condicionan el territorio, tanto dentro de Ibiza como entre islas. De hecho, el discurso del presidente empezó media hora más tarde de lo previsto porque venía de Mallorca —donde el sábado se entregaron los Premis Ramon Llull— y su vuelo sufrió «un retraso de más de tres horas» el domingo por la mañana, según relató.

En el apartado insular, recordó que tras años de tramitación, la isla se prepara para la puesta en marcha del nuevo servicio de transporte público en autobús, que busca mejorar la conectividad entre municipios con un aumento de rutas y frecuencias. Se espera que los nuevos vehículos empiecen a circular el próximo 1 de abril, según indicaron desde la concesionaria Alsa hace dos semanas. Marí advirtió, sin embargo, que este despliegue requerirá «compromiso y una financiación adecuada» para garantizar su efectividad.

También reivindicó la ley de limitación de vehículos, que afronta su segundo año de aplicación y que, según señaló, «ha demostrado que ha venido para quedarse». Marí defendió que esta medida permite regular la entrada de coches durante la temporada alta y ordenar la movilidad en beneficio de residentes y visitantes.

Vehículos y alquiler ilegal

El presidente aprovechó para mencionar la reciente inauguración del Parador de Ibiza, el primero de Balears, e indicar que éste «supone una gran oportunidad para avanzar en el camino valiente e innovador de calidad frente a cantidad». En este sentido, advirtió de que no se puede hablar de un modelo responsable si se permite «que haya quien especula con viviendas sin control o genera competencia desleal».

También abordó retos compartidos como la gestión de residuos y su traslado a la planta de incineración de Mallorca, una medida que calificó de «compleja en un territorio fragmentado por el mar», pero que, según señaló, responde a una realidad comunitaria reconocida por el Govern balear. Por otro lado, se refirió al aumento de la llegada de pateras, especialmente a Ibiza, y reclamó «políticas responsables, coordinación institucional y una gestión equilibrada». Por ello, insistió en la necesidad de una «verdadera política de Estado» para combatir las mafias que trafican con personas y evitar que la presión sobre los recursos insulares comprometa el futuro de la isla.

En la plaza de Sant Jordi le escucharon el vicepresidente del Govern balear, Toni Costa, y la diputada nacional Milena Herrera, además de los consellers insulares del equipo de gobierno y de la oposición, que fueron llegando por separado desde las once de la mañana. En representación de los ayuntamientos, además de Roig y varios concejales del Consistorio, asistieron el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y el de Vila, Rafael Triguero. También les acompañaron concejales de Santa Eulària y Sant Joan y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la sociedad civil.

Antes de finalizar, Marí felicitó a los ibicencos galardonados este año con los Premis Ramon Llull: la Associació de Criadors des Ca Eivissenc y la doctora Estella Matutes, a quienes definió como «ejemplos del esfuerzo y la singularidad de la sociedad eivissenca». Agradeció la participación de entidades, asociaciones y colectivos que hicieron posible la jornada festiva: «Ser islas no tiene que significar estar separados, sino aprender a avanzar juntos», concluyó.