Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en FormenteraHistoria Franco MontiMedalla de Oro IbizaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

El álbum

Es Vedrà con ‘boina’

Es Vedrà con ‘boina’ | ANA RUS HUERTA

Es Vedrà con ‘boina’ | ANA RUS HUERTA

Redacción Ibiza

No, por haber sido vista en otras muchas ocasiones, deja de resultar fascinante esta estampa. El pico del islote de es Vedrà tiene la facultad de ‘atrapar’ nubes, que quedan ‘enganchadas’ al peñasco a modo de penacho o boina, como se observa en esta imagen captada la pasada semana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
  2. Prepara unas deliciosas zanahorias con salsa de yogur, naranja y hierbabuena: una receta fácil y gourmet
  3. La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
  4. Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
  5. La multa de la Guardia Civil a una ambulancia en Ibiza destapa, según UGT, “irregularidades gravísimas” en la nueva flota
  6. Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza
  7. Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026
  8. Otro establecimiento histórico de Ibiza que se reconvierte en un hotel de cinco estrellas

Francisco Vilás, atrapado en Dubái: «Hemos visto drones atacando»

Los autónomos de Ibiza salen a la calle para denunciar su situación: «No pedimos privilegios, sólo que nos traten como trabajadores»

Ibiza, en la alfombra roja de los Goya

Presencia pitiusa en la jornada de puertas abiertas del Parlament balear

El Ayuntamiento de Ibiza aumenta un 22% su gasto en mantenimiento informático

Vicent Marí, contundente: "La limitación de vehículos en Ibiza ha venido para quedarse"

‘Cuando el Invierno Florece’: la Ibiza de los «sueños» de Marta Torres que cumple 20 años

Llama la atención

Tracking Pixel Contents