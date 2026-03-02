Discotecas
Peggy Gou regresa a Ibiza para una noche especial en [UNVRS]
La dj y productora surcoreana llega con 'Midnight Lobster Club' en un show que se presenta como "una experiencia inmersiva"
Peggy Gou volverá a actuar en Ibiza durante la temporada 2026: la artista surcoreana tomará el escenario de [UNVRS] el viernes 12 de junio, con 'Peggy Gou Presents Midnight Lobster Club', un formato concebido como una experiencia inmersiva y diseñada específicamente para una sola noche.
Según informa The Night League, la cita se perfila como uno de los grandes momentos del verano en la isla. El regreso de Gou, además, tiene un componente simbólico: la dj y productora ya fue una de las protagonistas de la closing party del hiperclub en 2025, donde firmó uno de los sets más recordados del cierre de la primera temporada del club.
Con himnos internacionales como '(It Goes Like) Nanana', 'It Makes You Forget (Itgehane)', 'Starry Night' o 'Lobster Telephone', Peggy Gou se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la electrónica actual, con una trayectoria que combina el circuito underground con un alcance global.
Desde la compañía aseguran que [UNVRS]es el "entorno perfecto" para el espectáculo de la artista, con "visuales envolventes, narrativa lumínica y una producción concebida específicamente para esta noche transformarán la experiencia en un punto de convergencia entre música, tecnología y comunidad global".
"Con Peggy Gou al mando, la noche se convertirá en una experiencia inmersiva donde la energía del público y la identidad sonora de la artista se funden en un mismo pulso", afirma la organización.
Las entradas y las reservas VIP ya están disponibles a través de la web oficial del club.
