Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ibicenco atrapado en DubáiManifestación autónomosCadáver Formentera
instagramlinkedin

Discotecas

Peggy Gou regresa a Ibiza para una noche especial en [UNVRS]

La dj y productora surcoreana llega con 'Midnight Lobster Club' en un show que se presenta como "una experiencia inmersiva"

Peggy Gou en el closing de [UNVRS] en 2025

Peggy Gou en el closing de [UNVRS] en 2025 / Instagram

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Peggy Gou volverá a actuar en Ibiza durante la temporada 2026: la artista surcoreana tomará el escenario de [UNVRS] el viernes 12 de junio, con 'Peggy Gou Presents Midnight Lobster Club', un formato concebido como una experiencia inmersiva y diseñada específicamente para una sola noche.

Según informa The Night League, la cita se perfila como uno de los grandes momentos del verano en la isla. El regreso de Gou, además, tiene un componente simbólico: la dj y productora ya fue una de las protagonistas de la closing party del hiperclub en 2025, donde firmó uno de los sets más recordados del cierre de la primera temporada del club.

Con himnos internacionales como '(It Goes Like) Nanana', 'It Makes You Forget (Itgehane)', 'Starry Night' o 'Lobster Telephone', Peggy Gou se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la electrónica actual, con una trayectoria que combina el circuito underground con un alcance global.

Desde la compañía aseguran que [UNVRS]es el "entorno perfecto" para el espectáculo de la artista, con "visuales envolventes, narrativa lumínica y una producción concebida específicamente para esta noche transformarán la experiencia en un punto de convergencia entre música, tecnología y comunidad global".

"Con Peggy Gou al mando, la noche se convertirá en una experiencia inmersiva donde la energía del público y la identidad sonora de la artista se funden en un mismo pulso", afirma la organización.

Noticias relacionadas y más

Las entradas y las reservas VIP ya están disponibles a través de la web oficial del club.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
  2. La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
  3. Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
  4. Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
  5. La multa de la Guardia Civil a una ambulancia en Ibiza destapa, según UGT, “irregularidades gravísimas” en la nueva flota
  6. Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza
  7. Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026
  8. Otro establecimiento histórico de Ibiza que se reconvierte en un hotel de cinco estrellas

Aparece otro cadáver en una playa de Formentera

Aparece otro cadáver en una playa de Formentera

Peggy Gou regresa a Ibiza para una noche especial en [UNVRS]

Peggy Gou regresa a Ibiza para una noche especial en [UNVRS]

Este es el municipio de Ibiza donde más se ha disparado el alquiler de vivienda: ascenso del 18% en un año

Este es el municipio de Ibiza donde más se ha disparado el alquiler de vivienda: ascenso del 18% en un año

'Ibiza, siempre de moda': Adlib participa en OMODA y desfila en Madrid el 14 de marzo

'Ibiza, siempre de moda': Adlib participa en OMODA y desfila en Madrid el 14 de marzo

Trabajo en Ibiza: reconocen la incapacidad permanente total a una camarera de piso que se lesionó haciendo una cama

Trabajo en Ibiza: reconocen la incapacidad permanente total a una camarera de piso que se lesionó haciendo una cama

Grupo Empresas Matutes suma cerca de 1.000 habitaciones de lujo en Ibiza y Sicilia tras un acuerdo con Azora

Grupo Empresas Matutes suma cerca de 1.000 habitaciones de lujo en Ibiza y Sicilia tras un acuerdo con Azora

La vivienda se encarece un 9,9% en Baleares y mantiene a Ibiza como el mercado más caro de España: una vivienda tipo ya supera los 425.000 euros

La vivienda se encarece un 9,9% en Baleares y mantiene a Ibiza como el mercado más caro de España: una vivienda tipo ya supera los 425.000 euros

Aparece un cadáver en una playa de Formentera

Aparece un cadáver en una playa de Formentera
Tracking Pixel Contents