Trabajo en Ibiza: reconocen la incapacidad permanente total a una camarera de piso que se lesionó haciendo una cama

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha confirmado que la incapacidad permanente total reconocida a una camarera de piso de un complejo turístico de Formentera deriva de un accidente de trabajo y no de una enfermedad común, como sostenía la mutua.

La trabajadora, que tenía 42 años en el momento de los hechos, prestaba servicios como camarera de pisos para la empresa Ciudad de Vacaciones Punta Prima, en Formentera. El 9 de junio de 2021, mientras limpiaba una habitación y hacía la cama, sintió "un crujido y un fuerte dolor en la espalda" que fue en aumento hasta el punto de marearse y no recordar nada más, según consta en los hechos probados del fallo judicial.

Ese mismo día fue trasladada por el 061 al Hospital de Formentera con un cuadro de cervicodorsalgia (dolor localizado en la zona cervical y dorsal alta -espalda superior/omóplatos-, comúnmente causado por contracturas, malas posturas, estrés o desgaste articular) que se había intensificado mientras trabajaba. Aunque la mutua calificó inicialmente el proceso como enfermedad común, la empresa había solicitado asistencia por accidente laboral en la misma fecha. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó la incapacidad permanente al considerar que sus lesiones no alcanzaban un grado suficiente y que la contingencia era común, por lo que la camarera de piso decidió acudir a los tribunales.

Patología previa agravada en el trabajo

La empleada presentaba antecedentes de lumbalgia y una patología degenerativa en el segmento L5-S1, consistente en espondilolistesis y cambios degenerativos, que finalmente requirió intervención quirúrgica en julio de 2023 mediante artrodesis con tornillos transpediculares y colocación de disco intervertebral artificial. El TSJB concluye que el episodio supuso una agravación relevante de esa patología previa.

El tribunal subraya que un TAC realizado pocas semanas después del incidente mostraba un pinzamiento del espacio intervertebral compatible con el mecanismo lesional descrito por la trabajadora. Además, recuerda que la ley considera accidente laboral las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de una lesión sufrida en el trabajo.

En este caso, la crisis dolorosa se produjo mientras realizaba tareas propias de su puesto -hacer camas, limpiar baños y manipular cargas-, una profesión que, según la guía de valoración del INSS, implica un elevado requerimiento biomecánico en la columna dorsolumbar.

Pensión del 55%

El cuadro clínico limita de forma significativa los movimientos de flexión, extensión, rotación y manejo de cargas, actividades inherentes al trabajo de limpieza hotelera. Los informes médicos advierten de que los movimientos repetitivos o mantenidos de la columna lumbosacra pueden empeorar su estado.

La sentencia de instancia, ahora confirmada, declaró a la trabajadora en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de camarera de pisos, con derecho a percibir una pensión equivalente al 55% de su base reguladora anual de 20.944,8 euros, con efectos desde el 2 de marzo de 2023 .

Además de confirmar la contingencia profesional, el tribunal impone a la mutua el pago de las costas del recurso, incluidos 400 euros para cada una de las partes impugnantes en concepto de honorarios. La resolución no es firme y cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.