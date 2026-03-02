Samantha, trabajadora autónoma en Ibiza: "No podía trabajar y aun así tenía que pagar, es un poco indignante"

Samantha, trabajadora autónoma que dirige una clínica de masajes y acupuntura en Ibiza, acude a la manifestación convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos este lunes para protestar "por las condiciones que tenemos, en general". "Estuve de baja por una lesión en la muñeca que me impedía trabajar", explica la mujer. "No podía trabajar y aun así tenía que pagar. Es un poco indignante", añade.

También Allende Sánchez, quien regenta una peluquería en Santa Eulària junto a su hermana Susana, muestra su malestar por las condiciones de los trabajadores por cuenta propia. "Esperamos que haya un cambio. Trabajamos para dar la mitad, incluso estando de baja por maternidad hay que seguir pagando la cuota", explica la mujer, quien acude a la manifestación con su bebé en brazos. Su hermana lamenta las dificultades a las que se enfrentan para poder contratar a otra persona en la peluquería por "el elevado coste que supone".

Toni, profesor autónomo, lamenta toda la burocracia que han de cumplir. "Hay muchos trámites burocráticos. Cada papel supone tres más", explica. Junto a él se encuentra Xicu, quien posee un negocio de cerrajería y lamenta que "muchas veces la gente ve tus negocios, pero no ve lo que hay detrás, que eres autónomo y tienes que hacer filigranas para que este siga en marcha". "No tenemos a nadie detrás, no tenemos vacaciones y si cerramos no generamos nada. Además de toda la presión fiscal que tenemos", añade el autónomo.

Cerca de un centenar de trabajadores por cuenta propia se manifestaron este lunes por una mejora de las condiciones de los autónomos, para reclamar una reducción de la presión fiscal y una menor burocracia.