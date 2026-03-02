Maria Tur Marí y Alma Jiménes Cañaveras, alumnas de los colegios L’Urgell (Sant Josep) y Sant Ferran (Formentera) leyeron ayer los artículos 25, sobre la salud, y 90, medios de comunicación, del Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en el acto central del Parlament de las islas por el Dia de Balears. La niñas, ganadoras en las Pitiusas del concurso de redacción sobre las islas que organiza la institución fue una de las protagonistas de la jornada, que conmemora el 43 aniversario de la aprobación del Estatut. Ellas no fueron la única presencia pitiusa en la jornada de puertas abiertas de la institución, ya que también participaron balladors y sonadors de Ibiza y Formentera.

Presencia pitiusa en la jornada de puertas abiertas del Parlament balear | FOTOS: PARLAMENTIB