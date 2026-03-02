Este es el municipio de Ibiza donde más se ha disparado el alquiler de vivienda: ascenso del 18% en un año

El precio del alquiler ha experimentado un aumento del 7,9% en febrero en Baleares, en comparación con el mismo mes del año pasado, según datos del portal inmobiliario idealista. Los encarecimientos superan los dos dígitos en los municios ibicencos de Sant Josep (18%), Ibiza (14,6%) y Sant Antoni (11%). Según los mismos datos, los alquileres alcanzan así los 19,5 euros el metro cuadrado (euros/m2) tras crecer respecto a enero un 1,7%.

A nivel nacional el precio del alquiler en España escala un 7,8% interanual durante el mes de febrero, hasta alcanzar los 15 euros por metro cuadrado, con un avance en todas las comunidades en comparación al mismo mes del año anterior, menos en Cataluña (-1,2%). De esta manera, el precio del alquiler avanza un 3,3% en los tres últimos meses y un 0,6% con respecto al último mes.

Por comunidades autónomas, los precios suben en tasa interanual en todas las comunidades menos en Cataluña. Así, Castilla-La Mancha (+13,2%) lidera los incrementos, seguida de la Comunidad Valenciana (+11,4%), la Comunidad de Madrid (+10,8%), Andalucía (+9,3%) y la Región de Murcia (+9%).

De esta manera, la Comunidad de Madrid, con 21,3 euros por metro cuadrado, Baleares (19,5 euros) y Cataluña (18,2 euros) son las regiones con el precio más caro. Les siguen Canarias (15,4 euros) y País Vasco (15,2 euros). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (7,4 euros) y Castilla-La Mancha (8,5 euros) que son las comunidades más económicas.

Subidas en 49 de 50 provincias

Por provincias, el precio del alquiler avanzó en 49 de las 50 provincias españolas en comparación al mismo mes del año anterior, con la única excepción de Barcelona (-1,5%). Tras esta subida, la Comunidad de Madrid (21,3 euros) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona (19,8 euros). Por el lado contrario, Jaén (6,8 euros), Badajoz y Zamora (7,3 euros en ambos casos) en cambio, son las provincias más económicas.

Según el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, el precio del alquiler ha relajado sus subidas e incluso experimenta ligeras caídas interanuales en los mercados donde se han impuesto topes de precios, como en Barcelona, pero ha avisado de que estas moderaciones de precios están teniendo graves consecuencias en la accesibilidad del mercado, al reducir fuertemente la oferta disponible y aumentar de manera significativa la competencia entre familias por hacerse con una de las pocas viviendas que sale al mercado.

"Esta situación, en la que solo los perfiles más cualificados consiguen alquilar una casa, es lo que denominamos la elitización del alquiler y se trata de la paradoja tras la cual el abaratamiento de los alquileres solo tiene efecto en las familias más pudientes, que no tenían problemas para afrontar el pago del alquiler, mientras que las familias de ingresos medios o bajos no pueden beneficiarse de ella", ha añadido.