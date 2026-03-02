Un motorista herido tras chocar con una furgoneta en Ibiza

Al menos una persona ha resultado herida este lunes en Ibiza tras el choque entre una furgoneta y una moto. El hecho ocurrió por la tarde, alrededor de las 17:50, en el cruce de la calle Vía Púnica con León, en el centro de la ciudad.

Un motorista herido tras el choque contra un coche en Ibiza / D.I.

Según testigos del suceso, el motorista quedó tendido en el suelo tras el impacto y fue asistido por efectivos de la Policía Local y por personal médico del SAMU 061, que acudió al lugar en dos ambulancias. Por el momento no han trascendido detalles sobre su estado.

Vecinos de la zona afirman que es habitual que se produzcan accidentes en esa esquina, por lo que piden a las autoridades que se coloque una señal de 'ceda el paso'.