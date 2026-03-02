Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibicenco atrapado en Dubái
Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza

El Consell Insular recuerda que hace tiempo que denuncia que la situación en este centro es "crítica"

Centro de menores del Padre Morey, en Sa Coma.

Centro de menores del Padre Morey, en Sa Coma. / Vicent Marí

César Navarro Adame

Maite Alvite

Ibiza

Una monitora que trabaja en el centro de menores Padre Morey, situado en las instalaciones de Sa Coma, ha resultado herida de carácter leve en un incidente producido alrededor de las tres de la tarde de este lunes, y en el que se han visto implicados hasta 28 menores.

Según han confirmado desde el Consell de Ibiza, administración responsable de la gestión de este centro, se ha producido una pelea multitudinaria por razones que no han trascendido, durante la cual ha resultado herida la trabajadora del centro. La profesional se encuentra en estos momentos en observación por un traumatismo en un brazo.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil para identificar a los menores que han participado en esta reyerta, y está pendiente de confirmar la comparecencia o denuncia que pueda presentar la educadora social.

Situación "crítica"

Desde el Consell aseguran que llevan tiempo denunciando que la situación en este centro es "crítica", ya que "en pocos años se ha multiplicado casi por cinco el número de menores que están bajo tutela, más de la mitad" migrantes que llegaron en patera a las islas sin el acompañamiento de un tutor.

En noviembre de 2024, el Consell de Ibiza se vio "obligado" a habilitar un nuevo espacio en el recinto de Sa Coma para acoger a 15 menores extranjeros no acompañados cuya llegada en menos de 48 horas ha puesto en "peligro de colapso" el centro Padre Morey. La institución insular ha reclamado en varias ocasiones al Gobierno de España, incluso a través del pleno, más medios para atender a los menores migrantes y que se haga cargo o financie la atención a aquellos que excedan la capacidad con la que cuenta el departamento de Menores y Familia.

