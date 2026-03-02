El tiempo
Llega a Ibiza la borrasca 'Regina': lluvia con barro y viento esta semana
El temporal se mantendrá mínimo hasta el domingo
Vuelve la inestabilidad meteorológica a Ibiza y Formentera. Después de unos días de sol y temperaturas agradables, la borrasca 'Regina' llega a las Pitiusas esta semana con lluvia y viento.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido en sus redes sociales de la que es ya la decimoséptima borrasca de la temporada. "Igualamos, por tanto, a la temporada con mayor número de nombramientos [de tormentas], la de 2023/24. En aquella ocasión, la borrasca número 17 ('Renata') fue nombrada el 14 de abril", explican.
Según los meteorólogos, 'Regina' traerá consigo lluvias abundantes, sobre todo en Canarias y en el sur y el este de la Península, y también dará lugar a rachas "muy fuertes" de viento y temporal marítimo.
Las Pitiusas, además, se verán afectadas por "una irrupción de polvo" procedente de África desde este lunes y hasta el jueves con "probabilidad de precipitaciones de barro", advierten.
Las temperaturas en las islas se mantendrán estables entre los 7 y los 17 grados.
La Aemet señala que lo peor en Ibiza y Formentera llegará a partir del jueves, cuando la probabilidad de lluvias se sitúa en el 90%. El temporal se mantendrá hasta el domingo.
