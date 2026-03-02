La aventura indeseada que le ha tocado vivir a un ibicenco que volvía de Tailandia y que se ha quedado atrapado en un aeropuerto de Emiratos Árabes Unidos debido a los bombardeos a Irán. El espacio aéreo está cerrado y al aterrizar, procedente de Bangkok, se encontró con que no salían vuelos. Las explosiones se escuchaban desde el aeródromo.

Llama la atención

Que la joven herida en una agresión machista en Sant Antoni hace ahora dos semanas permanezca aún en la UCI recuperándose del ataque. Esto da una idea de la brutalidad con la que el hombre de 31 años la golpeó con un objeto contundente en la cabeza, además de clavarle un objeto punzante. Un caso de violencia machista en el que también resultaron heridos otros miembros de la familia.

Noticias relacionadas

El estrés al que están sometidos los bomberos del Parque Insular de Ibiza, según destaca su nuevo jefe, José Antonio López, que alerta de que están sobrecargados después de una temporada baja especialmente dura por culpa de las danas y las sucesivas borrascas que han pasado por la isla. Eso sí, se muestra optimista porque los proyectos de los dos subparques están encarrilados.