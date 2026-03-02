Llama la atención
La aventura indeseada que le ha tocado vivir a un ibicenco que volvía de Tailandia y que se ha quedado atrapado en un aeropuerto de Emiratos Árabes Unidos debido a los bombardeos a Irán. El espacio aéreo está cerrado y al aterrizar, procedente de Bangkok, se encontró con que no salían vuelos. Las explosiones se escuchaban desde el aeródromo.
Que la joven herida en una agresión machista en Sant Antoni hace ahora dos semanas permanezca aún en la UCI recuperándose del ataque. Esto da una idea de la brutalidad con la que el hombre de 31 años la golpeó con un objeto contundente en la cabeza, además de clavarle un objeto punzante. Un caso de violencia machista en el que también resultaron heridos otros miembros de la familia.
El estrés al que están sometidos los bomberos del Parque Insular de Ibiza, según destaca su nuevo jefe, José Antonio López, que alerta de que están sobrecargados después de una temporada baja especialmente dura por culpa de las danas y las sucesivas borrascas que han pasado por la isla. Eso sí, se muestra optimista porque los proyectos de los dos subparques están encarrilados.
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- Prepara unas deliciosas zanahorias con salsa de yogur, naranja y hierbabuena: una receta fácil y gourmet
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
- La multa de la Guardia Civil a una ambulancia en Ibiza destapa, según UGT, “irregularidades gravísimas” en la nueva flota
- Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026
- Otro establecimiento histórico de Ibiza que se reconvierte en un hotel de cinco estrellas