‘Cuando el Invierno Florece’: la Ibiza de los «sueños» de Marta Torres que cumple 20 años

Hay quienes nacen con los ojos de sus abuelos y quienes lo hacen con un don. La artista Marta Torres sospecha que, en el caso de la genética, su amor por el arte vendrá de un antecesor al que le gustaba observarlo y coleccionarlo. En su caso, sin embargo, se extiende hasta sus manos, que empezaron a dibujar cuando era pequeña y son capaces de recrear la luz de Ibiza en lienzos a los que solo el espacio pone límite.

Hasta ahora sus obras de mayor tamaño son los murales, y varios de ellos, igual que sus cuadros, se pueden contemplar en distintos establecimientos de la isla. Se trata de creaciones que se integran en un espacio hasta ser tan indispensables como sus cimientos. Lo notarán quienes se sienten en el restaurante Capricho de Santa Eulària, pasen por las instalaciones del Grupo Policlínica—donde hay cuatro en honor a las diferentes estaciones del año— o acudan a las oficinas de la Asesoría Unidad de Vila. En esta última, se encuentra el primer mural que hizo, hace ya 20 años.

La Ibiza de los «sueños» de Marta Torres cumple 20 años

‘Cuando el Invierno Florece’ es una obra diferente a las que vinieron después. No muestra los colores claros que caracterizan los trabajos de la artista, pero sí un paisaje fiel a su esencia: «Primero de todo me tengo que inspirar en algún lugar, que no es solo uno, sino muchos que entran en mi retina». Así, sus ojos dejaron huella de un paisaje de almendros, tres payesas en edad de festeig y la tierra roja, en este caso de Sant Carles.

Con esta pieza, es capaz de trasladar desde Unidad «al campo de Corona, pero también a Can Puvil», la casa y estudio del pintor Vicente Calbet en Sant Josep. Esta y sus grandes arcos son los que aparecen en el lateral derecho del mural.

«Me invitó una vez a una barbacoa y hacía una pequeña exposición. Había gente visitándola, porque siempre abría las puertas de su casa a quien le gustara el arte. Él era muy bohemio, y me encantó la magia de esa casa porque conservaba el espíritu ibicenco».

La artista decidió recrearlo en este mural porque para ella era, y es, como una fantasía: «Quería representar esa Ibiza, que es la de mi infancia, esa Ibiza en la que yo sueño».

Un mural como en la Seu

Este mural se lo encargaron los directivos de la asesoría en aquel momento, buscaban una pieza «especial con referencia directa a la isla». Sabía que a uno de ellos le gustaba el campo, investigó lo que quedaría bien en la sala principal del edificio y trató de absorber un poco del «alma de la empresa». Acertó, porque allí sigue hoy en día el mural que iba a ser un cuadro pequeño y acabó midiendo dos metros por cinco.

«Me ha sucedido en otras ocasiones, que el cliente tenía pensado un cuadro un poco grande, pero a medida que vamos desarrollando la idea, me nace la ilusión de hacer una obra mucho más espectacular, ya que era en un hall».

El mural está empotrado en la pared, no creado directamente sobre esta, como Marta señala que se suele pensar. «Miquel Barceló, por ejemplo, tiene los murales de la Catedral de Palma o de la Biblioteca Nacional de París, que también están hechos en el taller y luego se encastran en el muro», explica.

Dadas las dimensiones, esta obra, igual que las demás, la trabajó por partes. ‘Capricho en Rosa nº5’, por ejemplo, que es como se titula la que se encuentra en el local de la Villa del Río desde 2020, «era como diferentes partes de un puzle» al principio. La de Unidad, en cambio, se hizo durante seis meses en tres partes que se tuvieron que introducir en el edificio que hay en Bartomeu Vicent Ramon con una grúa y a través de un tragaluz del tejado.

Más de 200 kilos de lienzo

«Pero no solamente son las medidas», advierte: «También es el peso que tiene esa obra, que muchas veces es un reto al montarse sobre un lienzo». Con su estilo único, Marta Torres es capaz de convertir una pieza que en blanco pesa 20 o 25 kilos, en una que supera los 200, como esta. «Tiene tierra auténtica, hay un tronco de almendro y las flores o plantas las hago con arcilla dura, que al enfriarse queda como una piedra...», enumera.

Para aguantarse en la pared, «los bastidores están reforzados y las telas tienen un lino muy fuerte y elástico», lo que evidencia que su preparación dista de la de un lienzo convencional. Tras exponer estos materiales orgánicos a un tratamiento que los impermeabiliza, los adhiere a la tela con una técnica que ha conseguido tras muchos años de experimentación y es «súper secreta».

Supo desde pequeña que esta era la profesión a la que aspiraba y que las grandes dimensiones eran lo suyo. Su casa está llena de cuadros que empezó a hacer cuando tenía 13 años: «En aquella época, me gustaban mucho los impresionistas y las bailarinas. Entonces hacía muchas, que eran mis hermanas, a las que cogía de modelos», recuerda.

En el colegio, siempre estaba dibujando a los profesores: «Me llamaban la atención porque siempre me sentaba al lado de la ventana y estaba observando con el lápiz en mano». Miraba de un lugar a otro, como ahora permiten sus cuadros más conocidos, que abren ventanas con vistas al mar.

Ventanas de la nieve a Ibiza

Marta estudió Bellas Artes en Barcelona, donde corroboró que le encantaban la pintura y la escultura. Al volver aquí, trabajó como conservadora en el Museo de Arte Contemporáneo y en 1994 inauguró su primera galería. Comenzó así el impulso de una carrera que ha llevado la Ibiza que ven sus ojos a todas partes del mundo, como a la Place des Vosges, una de las más emblemáticas de París y «muy especial» para los artistas. Ha expuesto en Europa y Estados Unidos, pero siempre vuelve a Ibiza, porque señala que aquí es donde «brotan» sus ideas.

Las ventanas y puertas que incluye en sus obras se abren hoy a la calidez de los paisajes pitiusos desde lugares como Florida, Holanda o Suiza, donde sabe que un amante del arte cuenta con una de ellas en su casa de montaña, rodeada de nieve en invierno. También destaca a «coleccionistas internacionales como el Sultán Al-Thani, Bernie Ecclestone [empresario británico], Renata Jacobs [empresaria suiza] o Françoise Marquet [escultora francesa], subdirectora del Museo de Arte Moderno de París».

La artista desvela que ha podido llevar «con orgullo» la isla a muchos lugares del mundo, mientras que los murales «permanecen fieles, anclados a los muros para los que fueron creados, para ofrecer un instante de calma y luz mediterránea a un público más amplio».

El que hay en Unidad, que popularmente se conoce como ‘Pla de Corona’, fue el primero que hizo, pero no el último, porque, confiesa: «Todavía no he podido hacer el cuadro con las dimensiones, los materiales y la fuerza que sé que puedo llegar a poner».