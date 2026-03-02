'Ibiza, siempre de moda': Adlib participa en OMODA y desfila en Madrid el 14 de marzo

Adlib Ibiza dará un nuevo paso en su proyección nacional con su participación en la próxima edición de OMODA Madrid es Moda, en el marco de la Semana de la Moda de Madrid. El sello amparado por el Consell de Ibiza estará presente en el acto inaugural previsto para el 12 de marzo y contará además con desfile propio en el calendario oficial el sábado 14 de marzo, con la participación de 13 diseñadores de ropa y complementos.

La presencia ibicenca se confirmó este martes durante la rueda de prensa de presentación del evento, celebrada en la capital española, y a la que asistieron autoridades, medios de comunicación y diseñadores. Por parte del consell acudió María Fajarnés, consellera de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos, acompañada por Alberto Serra, diseñador de Vintage Ibiza, en representación de Adlib.

Adlib Ibiza dirá presente en la Semana de la Moda de Madrid. / Consell de Ibiza

"Ibiza, siempre de moda", moda y artesanía

La participación en OMODA se enmarca en la campaña "Ibiza, siempre de moda", un concepto que busca unir moda y artesanía para mantener viva la tradición y la cultura de la isla. Según destaca el Consell, se trata de una apuesta por "una isla con alma", que pone en valor el talento local y un estilo de vida convertido en icono.

La inclusión de Adlib en el calendario de la Semana de la Moda de Madrid supone, además, un impulso para el sello, al situar en el escaparate nacional la moda de autor vinculada a Ibiza, su apuesta por el slow fashion y el trabajo artesanal que caracteriza su ADN.