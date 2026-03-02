La última
Ibiza, en la alfombra roja de los Goya
La presencia ibicenca no faltó a la alfombra roja previa a los Goya que se celebró el pasado sábado por la noche. La cineasta y directora del Festival de Cine de Ibiza (Ibicine), Helher Escribano, y el director de cine ibicenco Héctor Escandell estuvieron en el Auditorio Fórum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) que acogió la gala.
Escandell asistió con su pareja, Yolanda Núñez, que lució un vestido rojo, y Escribano fue acompañada por el músico y guitarrista Danny King. Ambos lucieron diseños exclusivos de Adlib Ibiza, diseñados por la ibicenca Ivanna Mestres. La noche, además, dejó un motivo de celebración especial: el equipo de ‘Ángulo Muerto’, obra que pasó por la isla en el inicio de su recorrido, se alzó con el Goya al mejor cortometraje de ficción.
