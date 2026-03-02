Grupo Empresas Matutes suma cerca de 1.000 habitaciones de lujo en Ibiza y Sicilia tras un acuerdo con Azora
Los hoteles Bless Hotel Ibiza, TRS Ibiza Hotel y Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, todos bajo el control de Grupo Empresas Matutes, continuarán operados por Palladium Hotel Group
E.Press
El holding de Ibiza Grupo Empresas Matutes ha alcanzado un acuerdo con Azora para la adquisición de su participación del 75% en la joint venture creada en 2019 -el 25% restante ya forma parte de Palladium Hotel Group-, por un total de 300 millones de euros, que incluye dos hoteles de Ibiza y otro en Sicilia (Italia), según un comunicado.
Así, los tres establecimientos -Bless Hotel Ibiza, TRS Ibiza Hotel y Grand Palladium Sicilia Resort & Spa-, suman cerca de 1.000 habitaciones y operan en los segmentos luxury y premium all-inclusive.
Con esta operación, Grupo Empresas Matutes asume el control total de los tres establecimientos, que continuarán siendo operados por Palladium Hotel Group.
En concreto, el hotel del lujo Bless Hotel Ibiza se ubica en Cala Nova (Ibiza) y cuenta con 151 habitaciones, mientras que el TRS Ibiza Hotel es un resort de cinco estrellas con 376 habitaciones, all-inclusive y solo adultos situado en Cala Gració (Ibiza). Por su parte, el activo en Sicilia dispone de 469 habitaciones y se localiza en la costa norte de la isla.
Para el vicepresidente de Grupo Empresas Matutes, Abel Matutes, esta transacción culmina un proyecto "estratégico" iniciado en 2019 con Azora para el desarrollo conjunto de activos en el Mediterráneo. "Mantenemos nuestro compromiso con la creación de valor en estos destinos únicos, impulsando su posicionamiento y evolución constante bajo los más altos estándares de excelencia, siempre bajo la gestión de Palladium", añade.
En opinión de los socios responsables de hoteles de Azora, Javier Arús y Gonzalo García-Lago, a lo largo de estos años, han contribuido ambas entidades al crecimiento de los destinos, no sólo transformando de forma integral los activos, sino impulsando conceptos "muy innovadores" y abriendo nuevos mercados.
