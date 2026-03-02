Francisco Vilás, atrapado en Dubái: «Hemos visto drones atacando»

«Hemos visto drones atacando, misiles interceptando». Así describe el cirujano Francisco Vilás, responsable del Grupo Policlínica, la situación que está viviendo en Dubái. El popular médico de Ibiza ha compartido a través de sus redes sociales su testimonio tras vivir de cerca los bombardeos registrados en la ciudad de Emiratos Árabes Unidos por parte de Irán durante las últimas horas en represalia por los ataques de EEUU e Israel.

En un mensaje publicado en su perfil de Facebook explica la dureza de la situación y la impresión que le ha causado presenciar tan de cerca un escenario bélico. Irán ha atacado un hotel de lujo en Dubái, mientras que Emiratos Árabes Unidos ha interceptado centenares de misiles y drones. Algo que han visto y vivido el cirujano, su mujer y sus hijos.

«Puedo entender el calvario de los ucranianos»

«Sinceramente, nunca pensé vivir eso en primera persona», señala. Sus palabras reflejan el impacto de encontrarse en medio de un conflicto que acapara las miradas de todos los países. Vilás añade que esta experiencia le ha hecho comprender mejor el sufrimiento de quienes viven conflictos armados de forma prolongada: «Puedo entender el calvario de los ucranianos cada día desde hace cuatro años».

Estados Unidos e Israel lanzaron un gran ataque conjunto contra Irán este sábado que ha puesto en alerta máxima a todos los países de Oriente. Ante esta situación, las autoridades decidieron suspender el tráfico aéreo en toda la zona, cancelando vuelos desde y hacia Irak, Irán, Israel, Siria, Qatar y Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otros. Una situación que ha afectado a miles de personas que se encontraban de viaje no sólo en esa zona sino que debían hacer escala o cuyos vuelos sobrevolaban su espacio aéreo.

Mensajes de apoyo desde la isla para los Vilás

Tras la publicación, el cirujano y responsable de Grupo Policlínica ha recibido numerosos mensajes de apoyo y preocupación por parte de amigos y conocidos, muchos de ellos desde Ibiza. Varios usuarios expresan en Facebook el miedo que les genera la situación y desean que pueda regresar pronto a casa. «Qué miedo… espero que estéis bien y volváis cuanto antes», señala uno de los comentarios. Otros envían «un abrazo grande» y confían en que «termine pronto esta pesadilla». También hay quien le pide «mucho ánimo» y le recomienda que extreme las precauciones.

Algunos mensajes muestran sorpresa por el destino elegido y confiesan que ellos no viajarían a una zona en conflicto, mientras que la mayoría insiste en el deseo de que todo se resuelva sin consecuencias y pueda volver «sano y salvo».

Juan Heredia Mora: encerrado en un hotel

El testimonio de Francisco Vilás se suma al de otro ibicenco al que este conflicto ha complicado el regreso a casa tras disfrutar de unas vacaciones en Tailandia. Juan Heredia Mora despegó de Bangkok cuando aún no habían comenzado los bombardeos. Fue horas después, al aterrizar en Abu Dabi, cuando se enteró de lo que estaba pasando y le informaron de que el espacio aéreo estaba cerrado y su vuelo para regresar a España no saldría.

Tras unas horas interminables en las que miles de personas no podían salir del aeropuerto y lidiaban con la incertidumbre de qué pasaría con sus vuelos y cuándo podrían volver a sus hogares, les llevaron a un hotel. Allí ha permanecido el ibicenco desde entonces. El domingo por la tarde, tras más de 24 horas atrapado en Abu Dabi, el joven explicaba que no se había movido del hotel y que seguía esperando a que alguien les dijera qué va a pasar con ellos y cuánto tiempo van a tener que permanecer ahí.

Al igual que pasaba en el aeropuerto, desde el hotel sigue viendo misiles explotar. La situación se hace aún más complicada ya que desde el país no es posible hacer llamadas a través de whatsapp con las redes wifi, únicamente enviar mensajes, lo que está gerendo inquietud entre sus familiares y seres queridos. Las comunicaciones tampoco son muy buenas.