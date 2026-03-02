El Ayuntamiento de Ibiza aumenta un 22% su gasto en mantenimiento informático

El Ayuntamiento de Ibiza va a elevar un 22% el gasto en el mantenimiento de todo su sistema informático, que pasa a ser de 146.867 euros anuales. Así se desprende de la licitación pública de los servicios de mantenimiento, asistencia técnica y actualización de las aplicaciones o licencias que emplea en sus distintos servicios informáticos municipales para los próximos cuatro años.

Igual que ocurrió con la anterior licitación, realizada en 2021 y que se prolongó durante el mismo periodo de tiempo, la adjudicataria ha sido Gestión Cuatrocientos S.L., la única que ha presentado una oferta oficial. También se dio esta misma circunstancia en la anterior licitación.

Se trata de una empresa de origen valenciano cuyo foco exclusivo es la Administración Local. Es decir, no elabora software generalista, sino herramientas diseñadas específicamente para cumplir con la normativa española de ayuntamientos, por lo que está especializada en este tipo de funciones municipales.

La diferencia es que hace cuatro años el valor total del contrato ascendió a 480.620 euros, mientras que esta cifra en el nuevo acuerdo crece hasta 587.470. La nueva factura sale 107.210 euros más cara respecto a la anterior. El Ayuntamiento de Ibiza trabaja con un «conjunto de aplicaciones realizadas a medida», según explica en la memoria justificativa de la licitación, que es están desarrolladas en los lenguajes RPG y Java y se ejecutan en un servidor IBM Power 9.

Estas aplicaciones son utilizadas por los departamentos de Intervención de fondos, Tesorería, Gestión tributaria, Recursos humanos, Comercio, Actividades, Padrón de habitantes o Sanciones, entre otros, que desarrollan medio centenar de labores informáticas distintas.

«Son aplicaciones críticas que precisan de un mantenimiento que, de forma preventiva, mediante revisiones periódicas y adaptaciones a la normativa vigente, y correctiva, mediante asistencia técnica telefónica y presencial, puedan dar respuesta a posibles incidencias y al cumplimiento normativo», detalla el ayuntamiento.

Además, la institución ha «detectado la necesidad de tener contratada una bolsa de horas de asistencia técnica» para todos sus departamentos, un servicio que está «fuera de lo entendido como mantenimiento preventivo o correctivo» y que ha sido incluido en esta nueva licitación.

De esta forma, el gasto se divide en dos partidos casi idénticas en su cuantía: el mantenimiento preventivo, correctivo y adaptativo (240.800 euros) y el mantenimiento evolutivo (244.713 euros). Anualmente, esas cantidades ascienden a 60.200 y 61.178 euros, respectivamente. A esos importes hay que sumar los 101.957 euros correspondientes al pago total del IVA.