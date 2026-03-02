Los autónomos de Ibiza salen a la calle para denunciar su situación: «No pedimos privilegios, sólo que nos traten como trabajadores»

«No pedimos privilegios ni ayuda extra, pedimos ser tratados como lo que somos: trabajadores». Así de contundente se muestra María de los Ángeles Aparicio, delegada en Ibiza de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N, que este lunes festivo se suma a la convocatoria nacional de protestas de los autónomos para reclamar al Gobierno eso, que se les trate como a cualquier otro trabajador por cuenta ajena. Ese es el discurso que une a todos y cada uno de los autónomos que están al frente de un pequeño o mediano comercio de la isla, indica Aparicio.

Ella es una de esas afortunadas que ha logrado convertir lo que ama, la peluquería, en el sustento de su familia. Sin embargo, nada es tan simple desde que tuvo que convertirse en autónoma para poder montar su propio establecimiento, reconoce: «Una abre su negocio con mucho ánimo, porque hago lo que amo, pero siento que tengo que sobreexigirme para llegar a fin de mes». Su lamento es el de muchos de los autónomos de las Pitiusas, señala Aparicio, que destaca que a esta convocatoria simultánea se han sumado profesionales de casi 40 ciudades.

«Siempre estamos con el cuco de Hacienda a la espalda y con la presión de cumplir con todas las obligaciones, de no quedar debiendo nada», cuenta esta estilista de nacionalidad uruguaya que decidió lanzarse a la aventura de emprender hace cuatro años. A su peluquería le va muy bien, de hecho afirma que siempre tiene «la agenda llena» y que trabaja más de «diez horas por día». A pesar de acabar agotada todos los días reconoce que no logra ver los frutos de su esfuerzo.

Autónomas y maternidad, un gran problema

Además, a la situación de María se suma otra cuestión: «Fui mamá hace cuatro meses y no tengo los mismos beneficios que una persona que trabaja por cuenta ajena. Mi marido cobra más que yo por paternidad», denuncia.

En noviembre de 2025, la Plataforma convocó a una manifestación a la que se adhirieron autónomos de 21 ciudades. En la movilización de hoy se espera que participen 40 ciudades (casi el doble), lo que significa un crecimiento significativo del apoyo de la ciudadanía a las quejas que expresan los autónomos. Entre sus reivindicaciones, el colectivo denuncia una presión fiscal creciente, cotizaciones elevadas independientemente de los ingresos reales, falta de protección social equiparable a la de otros trabajadores y una burocracia que dificulta el acceso a ayudas y el desarrollo de la actividad. Denuncian trámites complejos, sanciones desproporcionadas y la falta de mecanismos efectivos para garantizar el cobro. En este último punto se centran especialmente muchos trabajadores.

Con respecto a las particularidades de ser autónomo en Ibiza, María de los Ángeles asegura que la isla tiene algunos niveles de dificultad añadida. «Tengo trabajadores a mi cargo, y a un empleado en Ibiza no se le puede pagar lo mismo que en la Península. Si a un estilista le pago lo que dice la ley, que son alrededor de 1.300 euros, acá no me trabaja nadie», explica, y agrega: «Por menos de 2.000 euros no quiere trabajar nadie, y tienen razón», reflexiona la delegada en Ibiza de la plataforma que convoca la movilización.

Salir a la calle vestidos de negro y con un guante rojo

Aparicio confía en que los autónomos de las Pitiusas se sumen hoy a la movilización, que partirá del parque de la Paz a las 11 horas, y continuará por la calle Balears y la avenida de España hasta llegar a Vara de Rey, donde se leerá el manifiesto. «Pedimos que, de ser posible, acudan vestidos de negro y con un guante rojo en la mano derecha», concluye.

David, también autónomo en la isla, denuncia la «falta de protección frente a la morosidad empresarial», un tema que aparece en el manifiesto como uno de los puntos a resolver por parte del gobierno. Este impago es un enorme escollo que enfrentan los autónomos en su día a día. «Algunas instituciones han llegado a tardar diez meses en pagar una factura y, evidentemente, sin intereses ni explicaciones creíbles», critica David antes de continuar: «Es muy difícil para pequeñas empresas locales mantenerse a flote por el capricho de unos pocos que tienen su sueldo asegurado cada mes».

Otros trabajadores coinciden con él y agregan, además, como problemas «la vivienda» y «los impuestos». Melani, al igual que la mayoría de los autónomos, habla de asfixia al afirmar: «Nos ahorcan». Y agrega que los inconvenientes son muchos: «La falta de oportunidades en sectores no turísticos, las cuotas, tasas, facturas... Falta de ayudas en cualquier caso». Finalmente, con un poco más de ironía, pero igual preocupación, hay quienes comentan que el principal problema que enfrentan en su día a día es, precisamente, «el día a día» o incluso «vivir», motivos todos ellos por los que Aparicio llama a los autónomos de las Pitiusas a salir a la calle este lunes.