Los autónomos de Ibiza claman contra la «asfixia»

‘Sin autónomos, España se hunde’, ‘Basta ya o el autónomo se va’, o ‘Autónomos unidos, jamás serán vencidos’, son algunas de las consignas que se oyeron este lunes por las calles de Ibiza en una manifestación convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N en hasta 40 ciudades de toda España por la defensa de unas condiciones de trabajo más justas.

Concentración final en el paseo de Vara de Rey. |

«En la manifestación de noviembre fuimos bastantes más; hoy [por el lunes], parece que la gente no se ha animado tanto, aunque espero que durante el recorrido se unan algunos más», explican representantes de la Plataforma en Ibiza, quienes achacan este bajón en la convocatoria al puente por el Dia de Balears. Cerca de 70 personas se congregan en la Plaza del Parque de Vila, con pancartas que portan mensajes como ‘Basta ya de abusos’ o ‘Autónomos asfixiados’, así como un guante rojo, símbolo de la ‘asfixia’ que denuncian sufrir.

Salida de la manifestación desde la Plaza del Parque. | FOTOS DE VICENT MARÍ

«Tengo una clínica de masajes y de acupuntura y recientemente tuve una lesión de muñeca que me obligó a estar de baja. No podía trabajar y aun así tenía que pagar la cuota de autónomos, es un poco indignante», denuncia Samanta Hermosilla, una de las manifestantes que se concentran en la Plaza del Parque. «Protestamos por una mejora de condiciones en general, creo que la situación actual no la merecemos», añade esta profesional.

Protesta de los autónomos en Vara de Rey. |

En la misma línea se muestran las hermanas Susana Sánchez y Allende Sánchez, quienes regentan una peluquería en Santa Eulària. Allende acude a la protesta con su pequeño bebé en brazos. «Trabajamos para pagar prácticamente la mitad. Incluso estando cuatro meses de baja de maternidad, aunque fuera algo menos, seguía pagando», denuncia Allende. Las hermanas lamentan también la dificultad a la hora de contratar a personal para la peluquería. «Tenemos actualmente una trabajadora, pero apenas se puede tener a ninguna más por el coste que supone. Los seguros de los trabajadores cada vez cuestan más», critica Susana.

Lectura del manifiesto. |

Esta dificultad para contratar a más personal y hacer crecer la empresa es un sentir común entre los autónomos presentes en la manifestación. «Algo en lo que me sentí muy identificada leyendo el manifiesto es en las dificultades para crecer como empresa», cuenta una mujer, quien prefiere no dar su nombre, que dirige una escuela de música. «La sensación es de que contratar más gente no repercute en un mayor beneficio y crecimiento de la empresa, sino que cuanto más contrato, más asfixiada estoy», denuncia, y cuenta que la mayor carga de trabajo recae en ella, «impartiendo más clases para llegar a cubrir gastos».

Los manifestantes cantan consignas durante su recorrido por Vila. |

Toni, profesor autónomo que trabaja para la Administración pública desde hace 25 años, considera la burocracia y la presión fiscal una de las mayores dificultades a las que se enfrentan. «Cada papel supone tres papeles más», denuncia el profesor, quien ejemplifica la presión fiscal con las facturas. «De una factura de 200 euros, a lo mejor 100 se van a impuestos. Esto encarece también mucho el servicio que das para los clientes».

Explica también las dificultades a las que se enfrentan al estar enfermos o de baja, otra de las reivindicaciones de los manifestantes. «Estas encadenado, es un trabajo que no puedes dejar porque de lo contrario, no generas dinero», afirma. «Al final, lo que vamos haciendo es buscar extras en cualquier lado. Al final tienes cinco o seis pagadores que te van salvando», explica.

Esta situación y todas estas dificultades, agrega, provocan que «mucha gente termine cerrando y muy desmotivada».

Junto a Toni se encuentra Xicu, quien dirige un negocio de cerrajería y coincide con el análisis de la situación de los autónomos. «Vivimos prácticamente al día, como quien dice», reflexiona. «Nosotros no tenemos a nadie detrás, por lo que no tenemos vacaciones ni tampoco podemos estar de baja porque si cerramos, no generamos. A esto se suma, además, una enorme presión fiscal», denuncia. Este trabajador por cuenta propia relata cómo recientemente padeció una pulmonía y todavía enfermo tuvo que hacer frente a las necesidades del negocio. «No es que legalmente no pudiera parar y coger la baja, es que si lo hago es dinero que no entra en casa. Sería mucho peor», denuncia.

Tamy, quien regenta un pequeño negocio de pastelería, también lamenta la carga fiscal a la que se enfrenta. «Hago tartas y pasteles para eventos, pero es un negocio que trabajamos solo en verano, en invierno tengo que cerrar y aún así, sin ingresos, sigo pagando la cuota de autónoma», explica la mujer. «Son 300 euros cada mes, más el IVA cada cuatro meses, a lo que hay que sumar los gastos de la gestoría» durante la protesta.

Lectura del manifiesto

Pasados 20 minutos de las 11 horas, los manifestantes inician su recorrido hacia el paseo de Vara de Rey. Comienzan recorriendo la calle de Balears, donde un trabajador de una tienda sale a la calle ante el alboroto para aplaudir y dar ánimos a los manifestantes. «No nos mires, únete», interpelan los manifestantes a los transeúntes curiosos durante su recorrido. Una vez en Vara de Rey, proceden a la lectura del manifiesto.

«Somos los que madrugamos, los que realmente sostenemos la economía de este país. Hemos creado riqueza y el sistema nos trata con indiferencia», comienza la lectura del manifiesto la portavoz de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, megáfono en mano. Entre las reivindicaciones que enumera, cita las cuotas de autónomos proporcionales; exención del IVA hasta los 85.000 euros; no pagar el IVA hasta haber cobrado la factura; protección ante bajas médicas, de maternidad, paternidad o por el cuidado a familiares; reducir los tramos del IRPF y simplificar la burocracia, entre otras medias. «Enfermar no puede significar perder un negocio y cuidar de un familiar no debe arruinar toda una vida de trabajo», critica el manifiesto.