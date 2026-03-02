Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aparece otro cadáver en una playa de Formentera

Se trata de un hombre joven de raza negra con un chaleco salvavidas

Coche de la Guardia Civil desplazado al lugar.

Coche de la Guardia Civil desplazado al lugar. / D.I.

César Navarro Adame

Guillermo Sáez

Un nuevo cadáver ha aparecido este lunes por la mañana en una playa de Formentera. Se trata de un hombre joven de raza negra que llevaba puesto un chaleco salvavidas y se encontraba semidesnudo, por lo que la hipótesis más plausible es que se trata de un migrante que viajaba en patera.

El cuerpo ha sido avistado sobre las 10 de la mañana por un matrimonio que paseaba por la zona de es Trucadors, ya pasado ses Illetes, cerca del islote de s'Espalmador. Estas dos personas alertaron a la Guardia Civil, que se acercó hasta el lugar para hacerse cargo de la víctima, recoger las pruebas que puedan ayudar en la investigación y esperar a la llegada del juez de paz.

Se trata del segundo suceso similar que ocurre en Formentera en dos días seguidos. Este domingo apareció otro cuerpo en la zona comprendida entre Cala en Baster y es Carnatge, en la costa este de la isla.

