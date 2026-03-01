Vicent Marí en el Día de Baleares: "Ibiza no se puede permitir que sus jóvenes, familias y profesionales tengan que irse por no poder acceder a una vivienda digna"

Sant Jordi ha acogido este año el acto institucional del Día de las Illes Balears, en el que el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, ha situado la crisis de la vivienda como una de las principales amenazas para el futuro de la isla. Marí ha alertado de que la falta de acceso a un hogar a precios asequibles “pone en riesgo la cohesión social y el futuro de Ibiza” y ha subrayado que la isla “no se puede permitir que sus jóvenes, sus familias ni los profesionales que sostienen los servicios públicos tengan que marcharse por no poder acceder a una vivienda digna”.

En su discurso, el presidente del Consell ha defendido la necesidad de impulsar la construcción de vivienda destinada a quienes ya residen en Ibiza, reforzar las inspecciones contra el alquiler turístico ilegal y habilitar equipamientos residenciales adecuados para trabajadores de temporada. “Sin vivienda no puede haber cohesión social, y sin cohesión social no hay comunidad fuerte”, ha remarcado.

Movilidad y transporte público

Otra de las cuestiones destacadas en la intervención de Marí ha sido la movilidad, tanto entre islas como dentro de Ibiza. El presidente ha recordado que, tras años de tramitación, la isla se prepara para poner en marcha un nuevo servicio de transporte público que busca mejorar la conectividad entre municipios con un aumento de rutas y frecuencias. No obstante, ha advertido de que el despliegue del servicio requerirá “compromiso y una financiación adecuada” para garantizar su efectividad.

Vicent Marí durante el acto del Día de las Islas Balears / Toni Escobar

En este apartado, también ha reivindicado la ley de limitación de vehículos, que afronta su segundo año de aplicación y que, según ha señalado, “ha demostrado que ha venido para quedarse”. Marí ha defendido que esta medida permite regular la entrada de coches durante la temporada alta y ordenar la movilidad en beneficio de residentes y visitantes.

Turismo: “calidad frente a cantidad” y lucha contra la ilegalidad

Sobre el modelo turístico, el presidente del Consell ha insistido en una apuesta por la calidad frente a la cantidad y ha citado la reciente inauguración del primer Parador de Balears en Ibiza como ejemplo de una oferta diferenciadora vinculada al patrimonio, la gastronomía y el entorno.

En paralelo, ha advertido de que no se puede hablar de un modelo responsable si se permite "que haya quien especula con viviendas sin control o genera competencia desleal”, y ha reiterado el compromiso de la institución insular en la lucha contra las actividades ilegales, especialmente los alquileres turísticos irregulares.

Marí también ha abordado retos compartidos como la gestión de residuos y su traslado a la planta de incineración de Mallorca, una medida que ha calificado de “compleja en un territorio fragmentado por el mar”, pero que, según ha señalado, responde a una realidad comunitaria reconocida por el Govern balear.

En su intervención ha hecho referencia igualmente al aumento de la llegada de pateras, especialmente a Ibiza, reclamando “políticas responsables, coordinación institucional y una gestión equilibrada” que garanticen la sostenibilidad de los servicios públicos y la cohesión social. En este sentido, ha insistido en la necesidad de una “verdadera política de Estado” para combatir las mafias que trafican con personas y evitar que la presión sobre los recursos insulares comprometa el futuro de la isla.

El presidente del Consell ha felicitado a los ibicencos galardonados este año con los premios Ramon Llull: la Associació de Criadors des Ca Eivissenc y la doctora Estella Matutes, a quienes ha definido como “ejemplos del esfuerzo y la singularidad de la sociedad eivissenca”.

Marí ha cerrado su discurso agradeciendo la participación de entidades, asociaciones y colectivos que han hecho posible la jornada festiva y la colaboración del Ayuntamiento de Sant Josep por acoger los actos centrales. “Ser islas no tiene que significar estar separados, sino aprender a avanzar juntos”, ha concluido, antes de desear un “Feliç Dia de les Illes Balears” a toda la ciudadanía.