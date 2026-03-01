Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente

Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: "Nunca pensé vivir esto en primera persona"

Irán bombardea Dubái en represalia por los ataques sufridos este sábado por parte de EEUU e Israel

Tito Vilás.

Tito Vilás. / ZOWY VOETEN

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

El doctor ibicenco Francisco Vilás, responsable del Grupo Policlínica, ha compartido en redes sociales su testimonio tras vivir de cerca los bombardeos registrados en Dubái por parte de Irán en las últimas horas en represalia a los ataques de EEUU e Israel. En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, explica la dureza de la situación y la impresión que le ha causado presenciar un escenario bélico. Irán ha atacado un hotel de lujo en Dubái, mientras que Emiratos Árabes Unidos ha interceptado más de 137 misiles y 200 drones.

"Hemos visto drones atacando, misiles interceptando. Sinceramente nunca pensé vivir eso en primera persona", señala. Sus palabras reflejan el impacto de encontrarse en medio de un conflicto que acapara las miradas de todos los países. Vilás añade que esta experiencia le ha hecho comprender mejor el sufrimiento de quienes viven conflictos armados de forma prolongada: “Puedo entender el calvario de los ucranianos cada día desde hace cuatro años”.

Estados Unidos e Israel lanzaron un gran ataque conjunto contra Irán este sábado que ha puesto en alerta máxima a todos los países de Oriente. Ante esta situación, las autoridades han decidido suspender el tráfico aéreo en toda la zona, cancelando vuelos desde y hacia Irak, Irán, Israel, Siria, Qatar y Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otros. 

Mensajes de apoyo desde Ibiza

La publicación ha provocado mensajes de apoyo y preocupación por parte de amigos y conocidos desde Ibiza. Varios usuarios expresan en Facebook el miedo que les genera la situación y desean que pueda regresar pronto a casa. "Qué miedo… espero que estéis bien y volváis cuanto antes", señala uno de los comentarios. Otros envían "un abrazo grande" y confían en que "termine pronto esta pesadilla". También hay quien le pide "mucho ánimo" y le recomienda que extreme las precauciones.

Algunos mensajes muestran sorpresa por el destino elegido y reconocen que ellos no viajarían a una zona en conflicto, mientras que la mayoría insiste en el deseo de que todo se resuelva sin consecuencias y pueda volver "sano y salvo".

Su testimonio se suma al de otro residente que ha narrado a este diario la incertidumbre vivida al quedar atrapado este sábado en Dubai en la vuelta de sus vacaciones.

