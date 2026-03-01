Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: "Nunca pensé vivir esto en primera persona"

El doctor ibicenco Francisco Vilás, responsable del Grupo Policlínica, ha compartido en redes sociales su testimonio tras vivir de cerca los bombardeos registrados en Dubái por parte de Irán en las últimas horas en represalia a los ataques de EEUU e Israel. En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, explica la dureza de la situación y la impresión que le ha causado presenciar un escenario bélico. Irán ha atacado un hotel de lujo en Dubái, mientras que Emiratos Árabes Unidos ha interceptado más de 137 misiles y 200 drones.

"Hemos visto drones atacando, misiles interceptando. Sinceramente nunca pensé vivir eso en primera persona", señala. Sus palabras reflejan el impacto de encontrarse en medio de un conflicto que acapara las miradas de todos los países. Vilás añade que esta experiencia le ha hecho comprender mejor el sufrimiento de quienes viven conflictos armados de forma prolongada: “Puedo entender el calvario de los ucranianos cada día desde hace cuatro años”.

Estados Unidos e Israel lanzaron un gran ataque conjunto contra Irán este sábado que ha puesto en alerta máxima a todos los países de Oriente. Ante esta situación, las autoridades han decidido suspender el tráfico aéreo en toda la zona, cancelando vuelos desde y hacia Irak, Irán, Israel, Siria, Qatar y Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otros.

Mensajes de apoyo desde Ibiza

La publicación ha provocado mensajes de apoyo y preocupación por parte de amigos y conocidos desde Ibiza. Varios usuarios expresan en Facebook el miedo que les genera la situación y desean que pueda regresar pronto a casa. "Qué miedo… espero que estéis bien y volváis cuanto antes", señala uno de los comentarios. Otros envían "un abrazo grande" y confían en que "termine pronto esta pesadilla". También hay quien le pide "mucho ánimo" y le recomienda que extreme las precauciones.

Algunos mensajes muestran sorpresa por el destino elegido y reconocen que ellos no viajarían a una zona en conflicto, mientras que la mayoría insiste en el deseo de que todo se resuelva sin consecuencias y pueda volver "sano y salvo".

Su testimonio se suma al de otro residente que ha narrado a este diario la incertidumbre vivida al quedar atrapado este sábado en Dubai en la vuelta de sus vacaciones.

En Directo

Trump permanece en su residencia de Mar-a-Lago mientras sigue el conflicto con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permanece este domingo en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, donde supervisa la evolución del conflicto con Irán, un día después de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos. El Gobierno ha instalado en el complejo, donde Trump suele pasar los fines de semana, una sala de crisis para dar seguimiento a la operación "Furia Épica", nombre con el que el Pentágono ha bautizado el operativo lanzado el sábado con el objetivo de derrocar al régimen iraní.

El Ejército israelí mata a dos palestinos en el norte de la Franja de Gaza El Ejército israelí mató a al menos dos palestinos en un presunto ataque de artillería este domingo en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, informó el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza.

El presidente iraní aparece en público por primera vez tras bombardeos de EE.UU. e Israel El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, apareció este domingo en público por primera vez después de las especulaciones sobre su estado tras los bombardeos de ayer de Estados Unidos e Israel, en los que murió el líder supremo, Ali Jameneí.

Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní Cuatro misiles balísticos iraníes alcanzaron este domingo el portaviones estadounidense Abraham Lincoln, según la agencia oficial Irna.