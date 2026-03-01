El 'Family Pass', gran apuesta de Santa Eulària en la feria de turismo de Berlín

El Ayuntamiento de Santa Eulària participará esta semana en la feria turística ITB de Berlín con el objetivo de consolidar el municipio como un destino especializado en turismo familiar. La delegación municipal, encabezada por la alcaldesa, Carmen Ferrer, ha programado una agenda completa con encuentros con turoperadores, agencias de viaje, medios de comunicación especializados y creadores de contenido, con el fin de reforzar la presencia del municipio en el mercado alemán y europeo, así como establecer nuevas sinergias que contribuyan a atraer a un visitante interesado en un modelo turístico equilibrado, respetuoso y alineado con el estilo de vida local.

Según informan desde el Consistorio, uno de los ejes principales de la promoción es la apuesta decidida por el turismo familiar, un segmento estratégico para el municipio. En este contexto, Santa Eulària presentará la iniciativa 'Santa Eulària Family Pass', una nueva herramienta creada para facilitar la estancia de las familias y acercarlas a la oferta cultural, patrimonial y de ocio del municipio. Esta tarjeta turística permitirá a los visitantes organizar su estancia de forma sencilla y personalizada a través de una plataforma digital, desde la que podrán descubrir puntos de interés, actividades y propuestas adaptadas a sus preferencias. Además, el 'Family Pass' ofrece ventajas y beneficios en servicios y establecimientos locales, contribuyendo a enriquecer la experiencia y a fomentar el contacto directo con el tejido local.

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha destacado que “la presencia de Santa Eulària en la ITB de Berlín es una oportunidad clave para seguir posicionando el municipio como un destino familiar de referencia en Europa”. En la misma línea, Ferrer ha puesto en valor que “la oferta que presenta Santa Eulària está pensada para que las familias disfruten con comodidad y calidad de experiencias, actividades y servicios locales con ventajas reales durante su estancia”. En este sentido, desde el Consistorio también se promueven itinerarios de 3, 5 y 7 días especialmente diseñados para familias, con propuestas adaptadas a sus características y necesidades. Estos recorridos permiten organizar la estancia de forma personalizada, facilitando una experiencia cómoda y pensada para disfrutar en familia.

Durante la feria también se pondrá en valor la importancia de los eventos deportivos y culturales fuera de los meses centrales del verano. De esta manera, se permiten diversificar la temporada turística y ofrecer una forma diferente de descubrir el municipio vinculada a su entorno natural, su gastronomía y su estilo de vida.