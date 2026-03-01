Retiran hasta 600 kilos de residuos en dos playas escondidas de Ibiza en solo cuatro horas

Entre 500 y 600 kilos de residuos desaparecieron de la costa de Ibiza en tan solo 4 horas de trabajo intenso. Bidones, grandes piezas de plástico, un enorme bloque de poliestireno expandido fragmentándose en la arena, gran cantidad de microplásticos y, lamentablemente, un atún, o posible delfín, en avanzado estado de descomposición formaban parte de un escenario que evidenciaba la urgencia de actuar.

La limpieza se llevó a cabo en dos playas escondidas de difícil acceso en Ibiza, auténticos tesoros naturales de la isla. La acción la impulsó Ibiza Hike Station y reunió a 25 hikers, entre ellos tanto residentes como personas llegadas de distintas partes del mundo, con un propósito claro: 'Keep Ibiza Clean' (Mantener Ibiza limpia) como lo define la asociación.

Objetivo para el verano: dejar las playas limpias

Además de retirar los residuos, el equipo también ha trabajado en el cuidado del entorno natural, reorganizando los troncos y maderas arrastradas por el mar para respetar el equilibrio del paisaje y dejar las playas limpias, ordenadas y preparadas para el verano 2026.

Voluntarios recogiendo residuos en playa de dificíl acceso / Hike station

Ibiza Hike Station es una empresa dedicada al senderismo, pero su misión va mucho más allá de las rutas. Protege activamente los paisajes que recorre y trabaja para conservarlos, convencidos de que cuidar Ibiza no es una opción, sino un "compromiso permanente con la isla y con las generaciones futuras", afirma su fundador, Manuel Ehrensperger, agregando que "la responsabilidad es dejar la isla mejor de como la encontramos".