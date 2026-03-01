Medio Ambiente
Retiran hasta 600 kilos de residuos en dos playas escondidas de Ibiza en solo cuatro horas
25 escaladores impulsados por Ibiza Hike Station lideran una intensa jornada de limpieza en calas de difícil acceso para proteger el entorno natural de la isla
Entre 500 y 600 kilos de residuos desaparecieron de la costa de Ibiza en tan solo 4 horas de trabajo intenso. Bidones, grandes piezas de plástico, un enorme bloque de poliestireno expandido fragmentándose en la arena, gran cantidad de microplásticos y, lamentablemente, un atún, o posible delfín, en avanzado estado de descomposición formaban parte de un escenario que evidenciaba la urgencia de actuar.
La limpieza se llevó a cabo en dos playas escondidas de difícil acceso en Ibiza, auténticos tesoros naturales de la isla. La acción la impulsó Ibiza Hike Station y reunió a 25 hikers, entre ellos tanto residentes como personas llegadas de distintas partes del mundo, con un propósito claro: 'Keep Ibiza Clean' (Mantener Ibiza limpia) como lo define la asociación.
Objetivo para el verano: dejar las playas limpias
Además de retirar los residuos, el equipo también ha trabajado en el cuidado del entorno natural, reorganizando los troncos y maderas arrastradas por el mar para respetar el equilibrio del paisaje y dejar las playas limpias, ordenadas y preparadas para el verano 2026.
Ibiza Hike Station es una empresa dedicada al senderismo, pero su misión va mucho más allá de las rutas. Protege activamente los paisajes que recorre y trabaja para conservarlos, convencidos de que cuidar Ibiza no es una opción, sino un "compromiso permanente con la isla y con las generaciones futuras", afirma su fundador, Manuel Ehrensperger, agregando que "la responsabilidad es dejar la isla mejor de como la encontramos".
