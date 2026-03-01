Prohens pone el foco en el crecimiento poblacional como reto

La Lonja fue este sábado el escenario de gala de la celebración de la tradicional entrega de las Medallas de Oro del Govern y los premios Ramon Llull, los máximos galardones que otorga la Comunitat Autònoma. Entre los premiados con el Ramon Llull figuraban la investigadora ibicenca Estella Matutes, la Associació de Criadors des Ca Eivissenc d’Eivissa i Formentera (el premio fue recogido por su presidente, Antoni Serra) y el capitán de la marina mercante formenterés Juan Bautista Costa

En su tercer discurso por el Dia de les Illes Balears, la presidenta del Govern, Marga Prohens, al igual que hiciera durante el Debate de Política General de la Comunidad, situó el crecimiento poblacional como uno de los grandes retos que afronta Balears. Un aumento de población «insostenible» tanto para el territorio como para la identidad de los ciudadanos. El día en que se conmemoraba la aprobación, hace 43 años, del Estatut de Autonomia, la líder popular arrancó su intervención destacando los grandes cambios que ha sufrido las islas durante estas últimas cuatro décadas.

«Hemos visto como en este tiempo hemos duplicado nuestra población, un crecimiento poblacional que hemos asumido como un reto ante el cual no podemos mirar hacia otro lado, frente a un patrón de crecimiento insostenible. Insostenible para nuestro territorio, para nuestros servicios públicos y también para nuestra identidad», destacó Prohens.

Asimismo, la presidenta del Govern también quiso señalar el proceso de transformación que afronta Balears respecto a su modelo económico con el objetivo de liderar el turismo del siglo XXI. «Hemos pasado de hablar de crecimiento a hablar de contención, de sostenibilidad y de transformación; hemos pasado de hablar de volumen a hablar de valor; hemos pasado de hablar de riqueza a hablar de bienestar. Hemos pasado de exportar una manera de hacer y entender el turismo en el siglo XX a volver a liderar el nuevo turismo del siglo XXI, tal y como se nos ha reconocido en Europa con la aprobación por unanimidad, el pasado diciembre, del dictamen Por un turismo sostenible y resiliente en la Unión Europea», reivindicó.

Otro de los aspectos donde Prohens puso el foco en su discurso fue en la vivienda, otro de los grandes desafíos que afronta Balears frente a la emergencia habitacional que se vive en el archipiélago. Vivienda que, según la presidenta del Ejecutivo, tiene que destinarse a los propios residentes.

«La vivienda en nuestras islas debe ser para las personas que viven en ellas. Tanto la vivienda que, con diferentes medidas, estamos impulsando desde el Govern, como la vivienda pública —esas más de 1.000 viviendas que empezarán a construirse este año en la mayor apuesta por la vivienda pública de la historia de nuestra Comunitat, y que se lleva a cabo gracias a las personas que pagan impuestos en estas islas— debe ser para ellos, primero para ellos», expresó la presidenta.

En clave nacional, Prohens mostró su rechazo a la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica planteado por el Gobierno central. Una iniciativa que «castiga» a los ciudadanos de las islas.

«Como presidenta me corresponde alzar la voz contra una propuesta de financiación que nos sigue castigando, nos menosprecia y no atiende nuestra realidad. Una propuesta de sistema de financiación negociada con los de siempre y que, también como siempre, pagamos nosotros. Que ignora nuestro crecimiento poblacional, el coste de la vida, que quita peso a la insularidad y que amenaza nuestra autonomía para poder bajar impuestos. Y por ahí no pasaremos. Aquí nos encontrarán frente a ello», recalcó la líder popular.

En su alocución, Prohens realizó una loanza de todos y cada uno de los premiados, en especial a la Medalla de Oro de este año, el cantautor mallorquín Jaime Anglada. «Es cantautor, es poeta, es talento, es voz, pero sobre todo es corazón. Ahora es superación y despertó una ola de amor y solidaridad dentro y fuera de nuestras islas, porque dicen, Jaume, que cada uno recoge lo que siembra, y tú has sembrado mucho, y ahora te toca recoger todo lo que sentimos por ti en estas cuatro islas», indicó la presidenta del Govern.

Noticias relacionadas

Por su parte, Anglada agradeció el premio recibido haciendo una mención muy especial al personal sanitario de Son Espases. «Si hoy este corazón late, es gracias a ellos». Asimismo, el cantautor mallorquín también destacó el amor que ha recibido estos últimos meses por parte de familia, amigos y más allegados. «Siempre os querré, gritaré siempre vuestro nombre», expresó.