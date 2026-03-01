Cultura
Encuentro poético frente al mar: los Premis de les Lletres Pitiüses 2026 ya tienen fecha
Durante tres jornadas, del 26 al 28 de marzo, la isla acogerá proyecciones, gala literaria y un encuentro poético frente al mar
Esta nueva edición está organizada por Melqart Media
Las Pitiusas se preparan para tres días en los que la literatura saldrá de las páginas para ocupar auditorios, mesas compartidas y hasta un faro frente al mar. Los Premis de les Lletres Pitiüses regresarán del 26 al 28 de marzo de 2026 con una nueva edición que reafirma el papel de Ibiza y Formentera como territorios de creación, memoria y encuentro cultural.
Organizados por Melqart Media, los galardones, de carácter bienal, convertirán nuevamente Ibiza en un espacio literario, mientras que la próxima edición se celebrará en Formentera, adelantan. Durante tres jornadas habrá proyecciones, coloquios, gala de premios y un encuentro poético abierto al público.
Así comienza el programa
El programa comenzará el jueves 26 de marzo a las 20.15 horas en el Auditori des Caló de s’Oli con la proyección del documental 'Ibiza, puerto mediterráneo', dirigido por Pablo Alcántara y Gabriel Torres Chalk. La actividad, de entrada gratuita hasta completar aforo, incluirá un coloquio posterior y propone una aproximación a la isla desde una perspectiva cultural y literaria.
La noche central: cena, premios y libro colectivo
El viernes 27 llegará el acto central del certamen: la cena literaria y gala de entrega de premios, que se celebrará a las 20.30 horas en el restaurante Es Cruce (Sant Rafel). La velada combinará gastronomía y literatura en una noche pensada para el reconocimiento y la celebración. El precio del tiquet es de 33 euros e incluye un libro sorpresa. Las entradas pueden adquirirse en línea y también en las librerías Mediterrània Evissa (Vila) y El Quijote (Sant Antoni).
Durante la gala se presentará el volumen 'Lletres pitiüses / Letras pitiusas', que reúne las obras ganadoras y finalistas de esta edición, configurando un retrato coral de la literatura actual en las islas. El libro recoge tanto voces consolidadas como nuevos talentos, lo que convierte el volumen en un testimonio creativo del momento cultural pitiuso.
Entre los asistentes confirmados figuran escritores como Javier Moro, Alejandro Melero y Helena Tur, así como representantes institucionales y personalidades vinculadas al ámbito artístico local. Además, la noche incluirá actuaciones musicales y varias sorpresas.
Una visita inesperada
Una de las propuestas más singulares será la aparición de Jane Austen, o al menos su recreación escénica. La actriz Encarna de las Heras dará vida a la célebre autora británica en una intervención que promete aportar un guiño literario y teatral a la gala, recordando que las grandes historias trascienden épocas y geografías.
Versos frente al mar
El programa se cerrará el sábado 28 de marzo a las 12.00 horas con un encuentro literario en el Far de Ses Coves Blanques, en Sant Antoni. Autores invitados compartirán poemas y textos propios en un acto gratuito que culminará con un aperitivo abierto al público, en un entorno que refuerza el carácter íntimo y comunitario del certamen.
Más allá de la entrega de premios, la cita se plantea como una invitación colectiva a leer, escribir y encontrarse. Durante tres días, Ibiza volverá a situar la palabra en el centro de la vida cultural, reivindicando la literatura como patrimonio vivo y compartido.
