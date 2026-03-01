OncoloMeeting: la app que conecta a pacientes, supervivientes y acompañantes para darse soporte y entendimiento

¿Qué es y por qué nació la idea de crear OncoloMeeting?

OncoloMeeting es una app de contactos. Una plataforma que aúna a pacientes, supervivientes y acompañantes oncológicos para darse soporte y entendimiento desde la propia experiencia y, de este modo, poder mitigar la sensación de soledad derivada de la incomprensión. Nadie puede entender por los lugares por los que te hace pasar esta enfermedad hasta que no la vives. Por otro lado, tenemos el perfil de voluntario y el de asociaciones, fundaciones, hospitales y clínicas para poder dar apoyo e información a los usuarios. Ya están todos trabajando en algunas mejoras y abriremos un perfil de colaborador en breve.

¿Qué necesidades detectaron en los pacientes oncológicos que no estaban cubiertas hasta ahora?

Son innumerables las deficiencias. Empezando por un apoyo psicológico que te ayude a afrontar el shock que recibes y que te ayude a transitarlo y a pasar por todos los lugares que esta enfermedad te pone. Tampoco existe un apoyo en nutrición y ejercicio para la mejora del organismo (cada vez insisten más en su importancia, pero no hay apoyo en ello). Y, por último y no menos importante, las ayudas económicas inexistentes en muchos casos, el apoyo en el sector laboral inexistente en muchos casos (al no ser un colectivo no tenemos ningún derecho) y para rematar la jugada: nadie te da un crédito ni nadie te asegura en nada hasta que no te dan el alta. En muchas ocasiones el alta no la tienes hasta 10 años más tarde. Y mientras tanto, ¿de qué comemos? ¿En qué podemos trabajar? ¿Qué hacemos con nuestras vidas?

¿Cuál es la misión principal de la app y en qué se diferencia de otras iniciativas de apoyo a pacientes con cáncer?

No se diferencia en nada de otras asociaciones. Intentamos dar apoyo mutuo entre usuarios. Lo único que puede haber de diferente es que no hace falta que digas quién eres (muchas personas quieren pasar este momento de su vida en intimidad). Esta app les permite contactar desde el anonimato y además hablar con personas que han pasado por lo mismo que tú.

¿Cómo funciona la aplicación para conectar a pacientes, supervivientes y acompañantes?

Como cualquier otra de contactos. Te la descargas, te abres un perfil y empiezas a ver a personas. Si alguna (por su perfil te interesa) le escribes y contactas y si hay feeling la añades en tu agenda de iguales. Desde esa agenda (es como la de WhatsApp) puedes crear tus grupos por intereses comunes, etc.

La app tiene un coste único de 4,99 euros: ¿por qué optaron por este modelo y qué parte de esos ingresos se destina a asociaciones y fundaciones?

Se optó por poner un coste por dos motivos fundamentales. El primero, para evitar curiosos; y el segundo, para que a la larga podamos mantener la aplicación con nuestros propios medios. Si nos hiciéramos muy grandes con este importe la idea es investigar en medicina regenerativa e integrativa y ayudar a otras fundaciones con sus proyectos. Y otro de los objetivos que tenemos como fundación es luchar por empezar a ser un colectivo con nuestros propios derechos.

¿Qué medidas de privacidad y seguridad se han implementado para proteger los datos y las experiencias compartidas por los usuarios?

Una de nuestras prioridades es garantizar la privacidad de nuestros usuarios.

¿Qué papel desempeñan los profesionales sanitarios o las entidades colaboradoras dentro de la plataforma?

Tienen, desde la app, la capacidad de crear eventos. Es decir, si hay una charla que tenga que ver con informaciones de calidad para pacientes, o si deciden dar un descuento o gratuidad en alguno de sus servicios lo pueden también colgar en eventos, etc.

¿Qué tipo de respuesta o acogida han recibido hasta ahora de los pacientes y asociaciones que ya la han probado?

Hasta ahora la mayoría de los comentarios son muy buenos. Somos ya más de 1.200 usuarios en apenas cuatro meses y las personas escriben comentarios de que están encontrando a personas con las que se sienten muy a gusto.

¿De qué manera OncoloMeeting puede contribuir al bienestar emocional y social de las personas afectadas por cáncer?

Creo que siempre que hablas con un ‘igual’ de ‘tus cosas’ se genera un espacio de confianza muy sano. Si a mí me está pasando algo que creo horrible y un superviviente de mí mismo tumor me dice que a ella le ocurrió te quedas muy tranquila y piensas que «es parte del proceso». Otra cosa muy importante es que yo, como superviviente, puedo ayudar y mucho a un acompañante o familiar a saber tratar mejor a su ser querido enfermo. Son muchas las veces que los acompañantes no saben cómo hacer y aquí estamos para ayudarnos… También hay muchos supervivientes que desarrollamos unas ganas horribles de ayudar a los demás.

¿Cuáles han sido los mayores retos al poner en marcha un proyecto de este tipo, tanto técnicos como personales?

El reto más grande es y ha sido el conseguir el dinero para hacerlo. El esfuerzo y el tiempo dedicados también ha sido y sigue siendo enorme. Esperemos que poco a poco vaya caminando más solo todo.

¿Tienen previsto ampliar su alcance o añadir nuevas funcionalidades?

Sí, ya estamos trabajando en la segunda versión con más funcionalidades y recursos prácticos y estamos pensando en abrir a Europa. Son muchos los países que se están interesando.

A nivel personal, ¿qué le ha enseñado esta experiencia sobre la importancia del apoyo entre pacientes y la comunidad oncológica?

Creo que es fundamental el apoyo en estos momentos de la vida. Además de que creo que nos estamos convirtiendo en una sociedad cada vez más egoísta y menos empática… OncoloMeeting pretende promover todo lo contrario: la humanidad y la generosidad.