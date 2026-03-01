El nuevo contrato del transporte público en Ibiza y la batalla del dato

La regulación de entrada de vehículos no se plantea como una medida aislada. El vicepresidente del Consell de Ibiza, Mariano Juan, la vinculó directamente al nuevo contrato de transporte público terrestre, concebido como la otra gran palanca para modificar patrones de movilidad en la isla. La lógica es sencilla. No se puede pedir un cambio cultural si no se ofrece una alternativa operativa.

El contrato, con una duración de diez años, incrementa en torno a un 50% los kilómetros de servicio, amplía la cobertura territorial y refuerza conexiones interurbanas sin necesidad de pasar por Ibiza ciudad. Incluye más frecuencias en invierno, ampliación del servicio nocturno y sistemas de pago digitalizados. El objetivo declarado es elevar el número de usuarios actuales, que superan los siete millones anuales, hasta los diez millones en el horizonte del contrato.

Sin embargo, la discusión evidenció que la oferta no es el único factor determinante. Valentín Romero recordó que durante años hubo núcleos con un autobús por la mañana y otro por la tarde en temporada baja. En esas condiciones, el transporte público no compite con el vehículo privado. Solo lo sustituye cuando es funcional, frecuente y fiable.

Simón Tur, director del Sistema d’Intel·ligència Turística d’Ibiza, defendió que el reparto modal está documentado. Según la última encuesta oficial de movilidad, un 41,7% de los desplazamientos turísticos se realizan en vehículo de alquiler, un 24,3% en taxi, un 17,7% en autobús, un 10,1% en coche propio y un 4,2% en moto de alquiler. En conjunto, más del 75% de los movimientos se producen en transporte privado. El estudio se apoya en 4.787 encuestas específicas y en un histórico acumulado superior a 15.000. Para Tur, se trata de la única base metodológica completa disponible.

Juan Luis Barahona cuestionó la coherencia de los datos. Afirmó que, con una flota aproximada de 16.000 vehículos de alquiler en Ibiza y millones de visitantes anuales, el porcentaje resulta difícil de sostener en términos logísticos. «No discuto que exista un problema. Discuto que el dato refleje exactamente la realidad operativa», señaló. A su juicio, si el diagnóstico parte de cifras no ajustadas a la capacidad efectiva, las medidas pueden diseñarse sobre una base discutible.

Tur respondió que una encuesta mide comportamiento declarado y no capacidad máxima simultánea de flota, y que variables como rotación, duración media del alquiler o combinación de medios influyen en el resultado. El problema, admitió, es que los sistemas actuales no integran automáticamente aforos, registros administrativos y datos sectoriales en una única plataforma analítica.

La discrepancia dejó al descubierto una fragilidad común. La información existe, pero está fragmentada. Aforos que miden intensidad pero no perfil. Encuestas que capturan uso pero no disponibilidad real. Registros administrativos que no siempre son interoperables. Sin integración y actualización permanente, la gobernanza de la movilidad se apoya en piezas parciales.

Maria Àngels Marí subrayó que sin datos homogéneos es imposible diseñar políticas equilibradas. Para el tejido empresarial, la previsibilidad depende de la precisión estadística. Joana Maria Seguí añadió que el dato en bruto no basta. Hay que depurarlo, clasificar correctamente perfiles de residente, visitante o segunda residencia efectiva y construir indicadores comparables en el tiempo.

El nuevo contrato de autobuses pretende transformar la oferta del transporte público. Mientras el sistema de inteligencia turística aspira a mejorar la fiabilidad de la información disponible. Pero ambas herramientas comparten una condición previa. Sin datos fiables, integrados y transparentes, cualquier estrategia de movilidad seguirá siendo vulnerable a la controversia técnica y a la desconfianza social.

La isla ha asumido que regular es inevitable. Ahora debe demostrar que también sabe medir con rigor aquello que quiere ordenar.