Nueve de cada 100 viviendas de Formentera se alquilan a turistas

En es Pujols, 14 de cada 100 viviendas se dedican al alquiler turístico. En la costa de Sant Josep, hasta nueve de cada 100. Son algunos de los datos que aporta la estadística experimental denominada ‘Medición del número de viviendas turísticas y su capacidad’ en España, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que permite conocer, hasta barrio por barrio, de qué manera se ha extendido el alquiler turístico en las Pitiusas. La encuesta se elabora los meses de mayo y de noviembre. La última publicada corresponde a este último mes de 2025.

Formentera es donde más vivienda se dedica a ese negocio, el 9,14% de los inmuebles de la isla, si bien ese porcentaje ha descendido respecto a noviembre de 2024, cuando era del 10,29%. Es un porcentaje alto, sobre todo si se compara con lugares donde se considera que está muy extendido este negocio. La media de Madrid, por ejemplo, es del 5,9%.

8,4% El porcentaje de viviendas alquiladas a turistas en Sant Josep era hace un año del 8,4% 5,5% En 2025, tras el acuerdo entre el Consell y las plataformas online, se redujo la proporción de anuncios hasta el 5,5% en ese municipio

La caída interanual de viviendas alquiladas es más contundente en la isla de Ibiza. En el municipio de Sant Josep (donde más prospera esta comercialización) es del 5,55% tras registrar el 8,44% hace un año. También ha bajado en Sant Antoni (del 3,13% al 2,09%), en Vila (del 1,55% al 0,48%), en Santa Eulària (del 4,44% de 2024 al 2,94% actual) y en Sant Joan (del 7,17% al 3,92%), descensos debidos a la batalla emprendida contra esta lacra por el departamento de Lucha Contra el Intrusismo del Consell de Ibiza en colaboración con las principales plataformas online. Pero ojo, lo que mide esta estadística es, a través de un software especializado, cuántos anuncios pueblan las plataformas online, no que esas viviendas hayan dejado de ser comercializadas.

Es Pujols a la cabeza

En Formentera, es la zona comprendida entre ses Illetes, es Pujols y Punta Prima donde se concentra la mayor parte de la vivienda dedicada al alquiler para turistas, un 14,37%, 0,35 puntos porcentuales más que un año antes: es el único caso donde se ha registrado un incremento, aunque haya sido leve. Las otras tres áreas donde más inmuebles se dedican al alquiler turístico son la Mola (11,12%, algo menos que el 11,95% de 2024), la amplia zona entre Cap de Barbaria y Sant Francesc (10,32%; antes, un 11,76%), y el tramo de Migjorn (9%, 2,3 puntos porcentuales menos que un año antes). Entre Cala Saona, Sant Francesc y la Savina, 6,38 de cada 100 viviendas se destinan al alquiler para viajeros, un punto porcentual menos que en 2024. También ha bajado en Sant Francesc y la Savina: ahora hay un 3%, según el INE, dos puntos menos que un año antes.

Sant Josep es otro paraíso para el alquiler turístico, donde si bien su media es similar a la madrileña, se dispara en zonas como la que se extiende entre sa Carroca y Cova Santa, con un 8,99%, si bien hace un año eran 14 de cada centenar de casas las que se alquilaban a turistas. La criba del Consell ha barrido centenares de anuncios en toda esa área. Pero es en su costa donde sube, y de qué manera, el porcentaje: entre Porroig y Cala Molí, pasando por es Cubells, es del 9,64% (14,89% en 2024), mientras que desde Cala Tarida hasta el inicio de Port des Torrent (pasando por Cala Bassa, Platges de Comte y Sant Agustí) es del 8,94% (13,5% un año antes). En el área entre ses Salines, el aeropuerto y sa Caleta, tres de cada 100 viviendas se nutren de ese mercado, mientras que en el pueblo de Sant Josep y alrededores son 7,5 de cada centenar.

Vila

En Vila, el espacio comprendido entre Talamanca, ses Figueres, es Botafoc y la mitad de la avenida 8 d’Agost tiene un porcentaje del 1,26%, 3,16 puntos porcentuales menos que en 2024. En la otra mitad de 8 d’Agost, baja al 0,44% (3,6% un año antes). En la Marina y Dalt Vila, una de cada 100 casas se dedican a ese tipo de alquiler, menos que en 2024 (3,58 de cada 100), pero no tanto como en el Eixample, donde ya no hay anuncios. El INE no aporta los datos de la zona de Cas Mut y Cas Capità, así como de una parte de Can Misses, por estar «protegidos por secreto estadístico». Lo mismo sucede en s’Arenal de Sant Antoni. En Ca n’Escandell (0,71%), es Viver (0,1%), Cas Serres (en torno al 0,4%) y ses Figueretes (0,25%) hay porcentajes bajos, que suben en dos de las barriadas de Platja d’en Bossa pertenecientes a Vila (1,29% y 0,94%). En la Platja d’en Bossa perteneciente a Sant Josep (y hasta sa Sal Rossa), el porcentaje se eleva al 2,57%. En Sant Jordi, 1,76 de cada 100 viviendas se alquilan a turistas.

Estos últimos son registros similares a los de otras zonas urbanizadas de la isla, como Cala de Bou (2,76%), Port des Torrent (donde varía del 1,1% al 1,92%), Can Bonet (1,62%), Benimussa (3%) o ses Païsses (0,56%). No obstante, se reduce en los núcleos urbanos: en el de Sant Antoni oscila del 0,3% en el casco antiguo y junto al puerto, al 0,45% que hay entre la calle Soletat y Joan Sebastian Bach. No hay anuncios en ses Variades, y en Caló del Moro el porcentaje es de un mínimo 0,2%. En el Puig d’en Valls urbano oscila entre el 1,28% que hay entre las calles Vicent Marí Mayans y Quatre Cantons, y el 0,2% de Ciudad Jardín. Y en Jesús es del 2,4% en la zona urbana y del 5,7% si se le suma Can Pep Simó. En la Villa del Río, y junto a este, es del 0,6%, mientras que en el casco antiguo va del 0,1 al 0,23%.

Sube, eso sí, en el campo y la montaña: 5,4% entre Cala Gració y Can Germà; 4,6% en Santa Agnès y Sant Mateu (7,8% hace un año), y 5,7% en Santa Gertrudis (8,2% en 2024). Este último, como en Can Fornet y Roca Llisa (5,82%). En Cala Llonga es del 4,35%, y en Siesta cae al 1%. En la zona costera de Santa Eulària, de Cala Martina a es Canar y es Figueral, es del 1,68%, mientras que en el entorno de Sant Carles y Atzaró sube al 5,85% (casi un 8% en 2024). Tanto en Sant Llorenç como en Sant Miquel, cinco de cada 100 viviendas se anuncian para ser alquiladas a turistas, casi cuatro puntos menos que hace un año.