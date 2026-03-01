Llama la atención: Las alabandas que recibió en el pleno del Consell el conseller de UP
Las alabanzas que recibió en el último pleno del Consell de Ibiza el conseller de Unidas Podemos (UP), Óscar Rodríguez, por parte de PP y Vox por sus propuestas para impulsar la vivienda en Ibiza. Propuestas que se aprobaron y que harán que el Consell plantee al Govern la posibilidad de asumir competencias relacionadas con la vivienda.
Que los precios que cobra la compañía Adeslas por sus seguros de salud en Ibiza se disparen a partir de este 1 de marzo. Un exorbitante aumento de tarifas que hace que las nuevas altas pasen a costar en la isla más del doble que en cualquier otro punto de España y que supondrá «subidas importantes» en las próximas renovaciones de sus actuales clientes.
Que el Govern llegue a un acuerdo con el Ayuntamiento de Palma para limitar la llegada de cruceros a la ciudad, pero no con el resto de las islas que, según denuncia el portavoz de Izquierda Unida en el Parlament balear, José María García, sufren la misma problemática. García califica este acuerdo únicamente con Palma de «nueva oportunidad perdida» para la contención turística.
