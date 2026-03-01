José Antonio López, jefe de bomberos de Ibiza: «Todos los bomberos hemos temido por nuestra vida»

¿Cómo han sido los primeros meses al frente del cuerpo?

Empecé mi rodaje en mayo de 2025, sustituyendo al sargento jefe de parque, Bruno Roig, que se jubiló. Y, tras un proceso selectivo, empecé a hacerme cargo de la jefatura del parque de bomberos. Ahí ya empecé a dirigir el parque y en noviembre, cuando se jubiló Miguel Sevilla, me hice cargo de la jefatura del servicio. El cambio ha sido muy grande. Llevo 25 años aquí. Primero fui bombero, luego cabo y después jefe de turno. Ahora tengo que estar localizable todos los días y resolver problemas de los que hasta ahora no me había encargado. Ahora no son temas tan operativos, pero sí que la operativa del servicio depende las decisiones que se toman dentro de los despachos.

¿Pesa la responsabilidad?

Sí que pesa. He pasado de tratar directamente con el ciudadano, de estar en las cunetas con los accidentes de tráfico, de estar en los incendios forestales metidos dentro del bosque, a tratar directamente con los técnicos y los políticos, a gestionar las obras que se tienen que hacer dentro del propio parque de bomberos, a participar en las bases de los procesos selectivos... Es un cambio de perspectiva muy grande.

¿Es más difícil enfrentarse a un incendio o una reunión con políticos?

Yo estaba más acostumbrado a los incendios… Las dos cosas tienen su parte complicada. Pero bueno, creo que me estoy adaptando bastante bien. Es verdad que me he encontrado un equipo humano muy potente dentro del Consell, que trabaja mucho y muy duro para sacar adelante los temas de los bomberos porque es un tema importante dentro de la isla.

¿Qué cambios?

Hemos coincidido con un equipo de gobierno que está apostando por los subparques, que tiene una conciencia de cómo debería ser el servicio de incendios y salvamento en Ibiza a corto, medio y largo plazo. Esto tiene que mejorar y crecer. Se está trabajando para que haya un subparque en Santa Eulària y otro en Sant Josep, de manera que la isla quede cubierta con unas isocronas mucho más pequeñas, con unos tiempos de respuesta más cortos. Eso va a repercutir directamente en el ciudadano. No es lo mismo tardar 25 minutos en llegar a la extinción de un incendio o a un accidente de tráfico que tardar diez minutos. Todo esto parece que ahora mismo está alineado. También estamos trabajando conjuntamente con la dirección general de Emergencias para hacer una formación unificada a nivel de todos los cuerpos de Balears, que eso es algo de lo que carecemos y nos parece fundamental. También nos estamos abriendo al mundo educativo y vamos a empezar a trabajar como centro de formación para alumnos en prácticas de los grados medios y superiores de formación profesional de emergencias. En definitiva, es muy importante que el cuerpo de bomberos se conozca y se integre mucho más en la sociedad de Ibiza. Que no solamente nos conozcan cuando les hemos hecho falta, sino que nos tengan como un referente de seguridad y de emergencias a todos los niveles dentro de la isla.

El jefe de bomberos, junto a un camión tipo Bomba Urbana Pesada (BUP). | VICEN MARÍ

¿En qué punto están los proyectos de los dos subparques?

La cosa avanza. En el de Santa Eulária, los terrenos ya han sido cedidos, están a nombre del Consell y se está trabajando en el anteproyecto. No hay fechas cerradas, pero sí que se prevé que en los próximos años podamos empezar a hablar de un aumento de plantilla y de un aumento de medios para poder dotarlo. Y con el de Sant Josep, lo mismo. En este caso, se trata de un terreno con una construcción hecha y ya se hecho una oferta para poder adquirirlo. Creo que pronto tendremos resultados. No son procesos cortos, pero sí se están viendo avances muy significativos.

¿De qué medios humanos y técnicos dispone el cuerpo ahora mismo?

61 bomberos y 19 vehículos. Este año ha salido publicado un aumento de cinco bomberos nuevos de plantilla y también tenemos unas plazas que se cubrirán, espero que próximamente, de un técnico superior y un técnico medio. En el futuro se necesitará un aumento de unos 30 ó 40 efectivos para dotar de personal a los subparques.

Imagino que a los bomberos también les afecta el tema de la vivienda para consolidarse en Ibiza.

Por desgracia, sí. Hay un porcentaje alto de compañeros que no son de la isla, normalmente vienen de Mallorca y de Valencia, y la vivienda es el primer problema que se encuentran cuando aterrizan en la isla. No tenemos el caso de que ninguno haya dejado el trabajo por este motivo, pero sí que hay algún compañero que está viviendo en Mallorca y viene a trabajar a las guardias.

¿Está siendo una temporada baja más complicada de la cuenta para los bomberos?

Empezamos con los incendios de León, donde tuvimos a personal destacado, y cuando empezó el otoño llegaron las danas, que supusieron un desgaste muy importante de medios y personal. Y cuando sometes a estrés al servicio, empiezan a aparecer fisuras. Los compañeros pueden caer de baja, el material se deteriora, hay pequeños accidentes, reparaciones… Estamos todos sometidos a mucho estrés por muchas horas de trabajo y el servicio se está resintiendo. Espero que la primavera nos dé un respiro antes de que empiece la temporada fuerte de verano. Las emergencias son así, siempre te pillan un poco por sorpresa. Nadie podía prever que este invierno iba a ser así, ni que las borrascas iban a suceder una detrás de otra, con tan poco tiempo de recuperación entre medias. Pero bueno, para eso estamos los cuerpos de emergencias. Y creo que todos los cuerpos de protección civil, seguridad, emergencias y sanitarios hemos dado el do de pecho.

¿Fue milagroso que las danas no se cobraran ninguna víctima mortal?

Ninguna infraestructura está preparada para algo así. De hecho, vemos año tras año como las ciudades y los países del norte de Europa, que están mucho más acostumbrados a lluvias y nevadas extremas, se colapsan. Allí también hay inundaciones, también se desbordan los ríos y los torrentes.

¿Cuál es la emergencia que más preocupa a un bombero?

Por sus consecuencias trágicas, los accidentes, ya sean laborales o de tráfico. Cuando nos llaman a los bomberos es porque ha sido algo muy grave y hay que sacar a gente de los escombros, o excarcelarla de un vehículo.

En situaciones así se presupone la preparación física del bombero. ¿Qué hay de la mental?

Cada vez estamos mejor preparados también en este aspecto. Cada vez contamos con más medios y más formación, y hay un equipo de psicólogos que se puede activar a través del 112. Los bomberos también necesitamos esa ayuda. Es muy duro trabajar en un servicio donde ves en malas condiciones a niños, a personas mayores, a gente de la isla que incluso puedes llegar a conocer. Es muy complicado gestionar esto, irte a casa y enlazar con tu vida diaria. Hemos aprendido a descargarlo un poco en conversaciones con los compañeros, incluso dentro del camión volviendo del servicio. De alguna manera, nos hacemos de psicólogos unos a otros.

¿Cómo se afronta un incendio tan pavoroso como el del pasado verano en Platja d’en Bossa?

Es muy duro a nivel físico y también tienes que tener un control muy importante a nivel mental porque estás entrando a un lugar del que todo el mundo escapa y donde hay un peligro muy importante. Tienes que estar pendiente de la temperatura, de las posibles deflagraciones, de los posibles derrumbamientos…

¿Alguna vez ha temido por su vida?

Sí. Yo y todos los bomberos. Por ejemplo, los rescates en altura son muy complicados. Cuando estás colgado de una cuerda en un acantilado, por muy preparado que estés y muy profesional que seas tienes en mente que algo puede fallar. Otras veces las fuerzas te fallan, a veces las horas de trabajo te pasan factura y no es lo mismo la primera hora de trabajo que cuando llevas cinco. También ha habido servicios muy duros, como el incendio de los juzgados, en el que se utilizaron acelerantes, había una carga de fuego muy grande y hubo compañeros que lo pasaron muy mal, llegando a sufrir algún tipo de pájara. A otros ha habido que entrar a buscarlos y que los atendieran los sanitarios. Trabajamos con mucha presión.

Y con mucho peso a cuestas...

Los equipos que llevamos pesan alrededor de 25 kilos y a menudo hay que subir varias plantas cargándolos antes de ponerte a trabajar. Todo esto va pasando factura a lo largo del tiempo, por eso hay que estar siempre muy atento y no se puede bajar la guardia en ningún momento. Siempre hay que trabajar en binomios para que, si a ti te pasa algo, te pueda sacar el compañero.

¿La inteligencia artificial también ha llegado al trabajo de los bomberos?

El cambio generacional dentro del cuerpo también está sirviendo para implementar nuevas tecnologías. La inteligencia artificial se está empezando a implantar en otros cuerpos a nivel de formación, con prácticas de realidad aumentada. En el día a día de los parques contamos con nuevos programas que nos están facilitando mucho la transmisión de información y la gestión de los servicios a todos los niveles. La sala de comunicaciones está en contacto con todos los bomberos y con todos los vehículos del servicio, con lo cual la información se gestiona de una manera integral. Por ejemplo, ahora yo puedo estar en casa localizado viendo desde mi tableta dónde están todos los vehículos y los bomberos y cuánto tiempo llevan trabajando. Esto hace que la gestión de los servicios sea mucho más fácil.