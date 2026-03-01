Ibiza, en la alfombra roja de los Goya

La cineasta y directora del Festival de Cine de Ibiza (Ibicine), Helher Escribano, y el músico y guitarrista Danny King asistieron la noche de este sábado a la gala de celebración de la 40 edición de los Premios Goya luciendo diseños exclusivos de Adlib Ibiza. Ambos optaron por un estilismo inspirado en el brillo y la estética del espacio exterior, en sintonía con el homenaje al cosmos que el certamen ibicenco dedica en su edición actual, según destacan.

La presencia de Escribano y King en uno de los grandes escaparates culturales del país refuerza el posicionamiento del Festival de Cine de Ibiza como una plataforma que conecta cine, música, moda y territorio. El certamen cuenta con el patrocinio de Ibiza Travel – Consell de Ibiza – y del hotel sede oficial, Ocean Drive Talamanca, además del apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Ibiza, lo que consolida una alianza entre cultura y promoción de la isla.

Helher Escribano en la alfombra roja

En el caso de Helher Escribano, la directora apostó por un diseño de la creadora ibicenca Ivanna Mestres: una pieza de inspiración futurista que combinaba transparencias estructuradas y tejidos luminosos para evocar la textura de las constelaciones. El concepto lo desarrolló la estilista Cristina Roldán Ripoll, que construyó un “futurismo elegante” rematado con accesorios plateados y piezas brillantes de Alice Vanderloo, buscando un efecto galáctico sofisticado. El maquillaje y la peluquería reforzaron esa idea de luz y proyección cósmica con acabados pulidos y luminosos.

Por su parte, Danny King eligió también un traje de lentejuelas firmado por Ivanna Mestres, reinterpretando la estética rock en clave espacial. El artista, conocido por su presencia escénica y su fusión de blues clásico con una sensibilidad contemporánea, trasladó esa energía al look con el que acudió a la alfombra roja.

La noche de los Goya dejó, además, un motivo especial de celebración vinculado a Ibiza: el equipo de 'Ángulo Muerto' se alzó con el Premio Goya al mejor cortometraje de ficción, culminando un recorrido que tuvo en la isla uno de sus primeros impulsos. “Celebramos con emoción este reconocimiento y reafirmamos nuestro compromiso con el talento emergente y el cine de género”, señaló la directora del Festival de Cine de Ibiza. El galardón lo entregó Antonia San Juan, Premio Astarté de Honor nacional 2026.

"Con esta aparición, Ibicine consolida su presencia en grandes eventos nacionales e integra la moda Adlib y el talento musical en un relato cultural que proyecta a la isla como un enclave creativo con voz propia en el mapa cultural", señalan desde el festival.