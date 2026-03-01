El día que un caballo menorquín leyó el Diario de Ibiza

Un cielo encapotado recibe al público que, a cuentagotas, se acerca a la plaza de Sant Jordi para participar en las actividades programadas con motivo del día grande de Balears. Uno de los primeros en aparecer en escena es el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, feliz de que, «por primera vez», una localidad de su municipio acoja los actos centrales de esta jornada festiva. «Es todo un orgullo y me siento muy agradecido con el Consell y el Govern por haber convertido Sant Jordi este domingo en punto de referencia de la isla», afirma poco antes de marcharse pitando hacia el hipódromo de Sant Jordi.

En la plaza del pueblo ya está todo dispuesto para que comience la fiesta. Al lado del cementerio se ha instalado un pequeño escenario para el discurso institucional y junto al parque infantil, Alfredo Marí, creador de Jugueroix, ha desplegado todo su arsenal de juguetes gigantes de madera.

Uno de los juegos gigantes de Jugueroix. / Toni Escobar

Aunque todavía no son las diez y media, la hora programada para que dé comienzo la celebración, ya se han acercado los primeros clientes a la Mostra d’artesania, compuesta por una decena de puestos. «Estoy muy contenta de que el Dia de Balears se celebre en mi pueblo», comenta Maria Ribas Noguera , jordiera de 92 años e hilandera histórica de Ibiza. Está hilando la lana junto a su cuidadora y discípula, Anita Dhakal, una joven nepalí de 25 años que reside en la isla desde hace cuatro. Ambas pertenecen a Eines i Feines, pero en el evento hay, además, representantes de la Associació Artesanal de Portmany, como Maria Ferrer, que dibuja a tinta china escenas típicas del folclore ibicenco.

También se han apuntado a la cita habituales de las ferias y mercadillos artesanales locales, como la ceramista Obdulia Casado, la tejedora Ana Leticia Moreira Rafols o el apicultor Emeric Falticska. A todos ellos se han sumado Ana Serra y Verónica Ferrer, al frente de la marca de joyería artesanal Catalinas Ibiza que por primera vez viaja a Sant Jordi desde su sede, Santa Eulària.

Un desfile a toda mecha

Más que puntuales, por la calle de la Plaça Major, empiezan a desfilar los carros típicos escopetados. «Parece que fuera la Fórmula 1», se oye comentar a uno de los espectadores. Por suerte, dan dos vueltas, lo que permite a los más rezagados poder admirar el espectáculo. En el primero de los carros van sentados el alcalde de Sant Josep y el conseller de Presidencia de Ibiza, Salvador Losa.

Minutos después, el sonido de flaütes, tambors, espasins y castanyoles toma la plaza. La nota musical la ponen miembros de la Colla de Vila. Entre ellos está Paula Serra, una de las primeras sonadores de Ibiza junto a Ester Torres, la pionera. Los trajes típicos llaman la atención de dos hermanas ucranianas, Natalia y Alina, que se hacen fotos con un grupo de balladores. Residen en Murcia y Alicante y están pasando unos días de descanso en Ibiza. «Nos hemos enterado de que el Dia de Balears se iba a festejar en Sant Jordi y hemos decidido venir porque nos gustan la historia, el folclore y, sobre todo, los caballos», explican.

El espectáculo de doma menorquina, programado a partir de las doce y cuarto, es también el principal reclamo para la jordiera Encarni Rodríguez y sus padres, Antonio Rodríguez, que en sus tiempos «montaba a caballo», y Encarna Pazo. «Hace falta que el pueblo se mueva un poco, así que me parece muy bien que se haga la celebración aquí », comenta esta sevillana que lleva 65 años viviendo con su familia en Sant Jordi.

¿Y el presidente del Consell dónde está?, se preguntan algunos cuando se acerca la hora del discurso institucional. «Le han cancelado el vuelo», se escucha comentar en un corrillo de representantes políticos. «No se ha anulado, llega con retraso», aclara una de las responsables del departamento de prensa del Consell de Ibiza después de explicar que Vicent Marí estuvo este sábado en la entrega de los Premis Ramon Llull y que cogía este domingo por la mañana el avión a Ibiza. Mucho antes que él, llegan el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra; el de Ibiza, Rafael Triguero, y los representantes del Ayuntamiento de Sant Joan, Andreu Roig, y del de Santa Eulària, Miquel Tur.

Marcos Serra, Vicent Marí y Toni Costa. / Toni Escobar

El vicepresidente primero del Govern, el ibicenco Toni Costa Costa, se adelanta unos minutos a Vicent Marí, que logra llegar a tiempo para contemplar la demostración de la Colla de Vila y participar en la ballada. «Los que veníamos de Mallorca hemos sufrido un retraso de más de tres horas», apunta en su discurso el presidente del Consell, tras señalar que «la conectividad entre islas es esencial para reforzar la cohesión y el sentimiento de pertenencia a una comunidad autónoma».

Mientras la mayor parte del público escucha sus palabras, los más pequeños se divierten con juegos tradicionales como saltar a la comba o participando en los talleres de manualidades organizados por la asociación Sueños de Ibiza.

La demostración ecuestre

La masa de gente que se concentra en la plaza se traslada poco después al aparcamiento de la avenida Vicent Serra, donde está a punto de comenzar el espectáculo de doma menorquina del Club Hípic sa Creueta de es Migjorn. Sus miembros llevan desde el jueves en Ibiza, con tiempo para que los diez caballos sementales de raza menorquina que llevan consigo se habitúen a la isla.

Joan Martí, que ejerce de speaker, explica a la concurrencia todas las figuras y movimientos que ejecutan con elegancia los animales, conducidos por sus jinetes: desde el paso español hasta el tradicional bot. El público sigue maravillado la sucesión de números de la demostración ecuestre, que llega a su cumbre con una sorpresa que hasta ahora no se había visto en Ibiza. «Preparen las cámaras», avisa el locutor cuando suena la canción ‘Amics per sempre’ y sus compañeros colocan en la pista una silla alta, un ejemplar de Diario de Ibiza y un sofá. Poco sospecha el público entonces que quien plantará sus posaderas allí para leer la prensa será un bello ejemplar de caballo menorquín, conducido por el jefe del club hípico, Cristóbal Camps.

Tras esta sorprendente demostración de «trabajo a la mano», el espectáculo concluye con un juego por equipos en el que participan los diez corceles y el público, jaleando a los de su grupo. La guinda de la fiesta la pone la voz y la música de la artista Reya Thomas, la autora del tema ‘Sa cançó de Sant Josep’.